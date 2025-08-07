Com fiscalizações permanentes do TCE-RO, Cemetron realiza maior reforma de sua história

Publicada em 07/08/2025 às 15h29
Referência no tratamento de doenças infectocontagiosas, o Hospital de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron) acaba de concluir a maior reforma de seus mais de 30 anos de existência. É um marco que representa dignidade para pacientes e melhores condições de trabalho para profissionais da saúde.
O resultado é fruto direto das fiscalizações permanentes realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) sobre os serviços, insumos, profissionais e infraestrutura das unidades de saúde.
O antes e depois da atuação do TCE-RO: profundas transformações na parte estrutural do Cemetron
Essa atuação é fortalecida por mesas de soluções entre o Tribunal e os gestores responsáveis, possibilitando intervenções em tempo real, que é um modelo que vem gerando respostas mais céleres e efetivas. Quem ganha com isso é a sociedade e os profissionais de saúde. É o Tribunal de Contas mais presente na vida do cidadão.
O antes e depois da atuação do TCE-RO: a reforma no Cemetron foi iniciada, a partir de uma fiscalização feita pelo Tribunal
Entre os beneficiados está Benedito Jacinto Dutra, paciente internado há 10 dias: “É importante demais esse trabalho de vocês, porque existem vários setores no hospital e a gente não sabe se todos estão nas mesmas condições”.
O paciente Benedito Dutra disse que se sentiu bem atendido e elogiou o acompanhamento feito pelo TCE-RO
As intervenções incluem novos espaços para UTI, enfermaria, farmácia e área administrativa. Na prática, isso significa mais leitos para quem precisa de atendimento e um ambiente mais moderno e funcional para quem dedica a vida a cuidar da saúde dos rondonienses.
A técnica em enfermagem Maria de Jesus Pereira Lima sentiu a diferença: “Antes estava muito feio. É difícil trabalhar sem condições adequadas. A fiscalização do Tribunal é importante porque mostra que tem alguém que se importa”.
Maria de Jesus, técnica em enfermagem, ressaltou que a reforma trouxe dignidade ao ambiente de trabalho
Atualmente, a obra está em fase de entrega provisória. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) analisa a documentação para, em breve, emitir o termo de entrega definitivo.
NOVO ANEXO ADMINISTRATIVO
Nesta semana, a equipe do TCE-RO vistoriou a conclusão do novo anexo administrativo. A obra estava paralisada e foi retomada após atuação do Tribunal de Contas. Agora, equipes médicas, técnicas e administrativas contam com um espaço mais seguro, acessível e adequado para exercer suas funções.
Antes e depois do anexo administrativo: obra paralisada que virou referência de retomada
“Foi muito importante estar aqui novamente e ver esse avanço de perto. Nosso trabalho começou com um diagnóstico feito em 2022 e hoje vemos que ele tem dado resultado”, destacou Leonardo Costa, auditor de controle externo do TCE-RO.
A reforma do novo anexo, antes parada, foi retomada após atuação do TCE-RO
A diretora do Cemetron, Caroline Kohara, reforçou: “A sensação é incrível: ver os servidores felizes com o novo ambiente de trabalho. Eu acredito que o Tribunal de Contas é mais do que um órgão fiscalizador, é um parceiro da Sesau”.
Para a diretora do Cemetron, Caroline Kohara, o TCE-RO é mais que um fiscal: é parceiro da gestão pública
A enfermeira Germana Augusta também aprovou: “Esse trabalho do Tribunal é importante porque vocês estão vendo a evolução. Acredito que está todo mundo satisfeito com essa obra”.
ESTRUTURA RENOVADA PARA PACIENTE E PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Além do anexo administrativo, foram concluídas as obras da nova UTI e do almoxarifado. A sala de engenharia clínica, responsável pela manutenção de equipamentos hospitalares, foi ampliada, assim como o depósito de materiais e a Central de Material Esterilizado.
Almoxarifado, farmácia e áreas técnicas renovadas
A unidade também passará a contar com uma nova subestação de energia elétrica e uma central de gás, garantindo mais segurança e eficiência para o funcionamento do hospital.
“O ambiente melhorou bastante: está mais bonito, acessível e seguro. É essencial que órgãos de controle acompanhem esse trabalho”, ressaltou Andrea Silva Ribeiro, psicóloga do hospital.
Andrea Ribeiro, psicóloga, valorizou a melhoria no ambiente e o papel dos órgãos de controle
O paciente Mauro da Silva de Souza também percebeu a transformação: “O atendimento está ótimo e percebi melhorias na estrutura. O Cemetron é um dos melhores hospitais do estado. Continuem fiscalizando”.
Mauro de Souza, paciente, também reconheceu as melhorias no hospital
OLHAR ATENTO DE QUEM É ATENDIDO
As mudanças também foram aprovadas por pacientes como Raimundo Josivaldo Paz de Souza: “O atendimento foi bom, recebi tudo que precisava. O Tribunal de Contas deve continuar fiscalizando”.
O paciente Raimundo Paz defendeu a continuidade das fiscalizações
A conclusão dessa obra é mais que uma entrega física: é um compromisso renovado com a dignidade, a segurança e a qualidade no atendimento. E, como lembram servidores e pacientes, a presença constante do TCE-RO, aliada às mesas de soluções e à capacidade de intervir em tempo real, é fundamental para que cada avanço seja mantido e ampliado.
