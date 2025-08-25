Com ambiente mais saudável, Rondônia fica de fora do alerta vermelho para baixa umidade do ar

Publicada em 25/08/2025 às 11h33
Com uma atuação firme, ações preventivas e combativas do governo de Rondônia e melhores condições climáticas, o estado fica de fora do alerta vermelho para baixa umidade do ar e atravessa período de estiagem com menos desconforto para a população e menos danos ao meio ambiente.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu alerta vermelho na sexta-feira (22) para os estados de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, parte de Minas Gerais e da Bahia, além do Distrito Federal. Essa classificação indica grande perigo, em razão da baixa umidade do ar. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), ambientes com baixa umidade do ar podem causar problemas como cansaço, dor de cabeça e ressecamento das narinas e olhos.
O governo de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que “no estado, o governo trabalhou com planejamento e antecipação para criar um cenário melhor para o enfrentamento da estiagem e, por isso estamos colhendo bons resultados, com uma situação climática mais favorável que em outras partes do país, com mais bem-estar social e proteção do meio ambiente.”
Ações preventivas e de controle ambiental contribuem para um ambiente mais saudável e sustentável
Segundo o titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Marco Antônio Lagos, ações preventivas e de controle ambiental promovidas pelo estado contribuem para que Rondônia passe pela estiagem de 2025 com um ambiente mais saudável e sustentável. ‘‘Intensificamos o monitoramento dos focos de calor no estado e fortalecemos a integração de esforços entre as secretarias do governo e órgãos parceiros na defesa do meio ambiente’’, afirmou.
Entre as ações estratégicas do governo de Rondônia, destacam-se:
Criação (outubro de 2024) do Comitê Permanente de Gestão para Adaptação e Enfrentamento às Mudanças Climáticas;
Planejamento antecipado da Operação “Verde Rondônia”, também em outubro de 2024;
Intensificação do monitoramento dos focos de calor;
Atuação integrada das secretarias e órgãos parceiros;
Mais de 26 mil ações preventivas e mais de 96 mil pessoas alcançadas;
Redução de 83,22% nos focos de calor registrados no estado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!