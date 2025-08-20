Com 2,3% de desemprego, Rondônia mantém segunda menor taxa do país e impulsiona mercado de trabalho

Publicada em 20/08/2025 às 09h19
Rondônia se mantém com o segundo menor índice de desemprego do país, registrando 2,3% no segundo trimestre de 2025, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada em 15 de agosto. O resultado consolida o estado como referência nacional na geração de empregos e inclusão social, mantendo desempenho consistente, já que no primeiro trimestre de 2025, o índice foi de 3,1%, e em 2024, o estado registrou 2,1%, o menor da série histórica.
Um dos pilares para alcançar esse desempenho é o serviço do governo de Rondônia Geração Emprego, de iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec). A plataforma gratuita conecta trabalhadores e empresas nos 52 municípios de Rondônia, reunindo, atualmente, 151,5 mil currículos, mais de 6,3 mil empresas, e mais de 2,3 milhões de conexões entre candidatos e vagas. Desde janeiro, 905 novas empresas aderiram à plataforma, que também atende trabalhadores autônomos e informais, ampliando de forma concreta o acesso ao mercado de trabalho.
Outro programa estratégico do governo de Rondônia é o Vencer, da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). Lançado em 2024, o programa oferece capacitação profissional, auxílio financeiro, material didático e kit profissional a grupos em vulnerabilidade, incluindo os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), mulheres do programa Mulher Protegida, mães atípicas, pessoas com deficiência e catadores de recicláveis. Em 2025, a segunda edição do programa disponibilizou 3 mil vagas em 32 cursos, distribuídos em 20 municípios, com investimentos de R$ 59.634,19 mil, garantindo autonomia e oportunidades reais aos participantes.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os programas estaduais oferecem oportunidades reais de trabalho e capacitação, transformando vidas e garantindo independência financeira. “Essa atuação integrada é a base para que o estado alcance o segundo menor índice de desemprego do Brasil, mostrando que as políticas públicas executadas pelo governo geram resultados concretos para população”, salientou.
AMBIENTE DE NEGÓCIOS
O crescimento econômico do estado também contribui para o fortalecimento do mercado de trabalho. Nos primeiros seis meses de 2025, Rondônia registrou a abertura de 16.874 novas empresas, aumento de 20,9% em relação ao mesmo período de 2024.
As exportações alcançaram US$ 2,6 bilhões em 2024, alta de 103% em relação a 2019, alcançando 116 países, com destaque para soja, carne bovina, milho e café. Os resultados evidenciam a combinação de políticas públicas, incentivo ao empreendedorismo e integração com o mercado internacional, consolidando Rondônia como referência em desenvolvimento econômico e social.
De acordo com o secretário da Sedec, Lauro Fernandes, a queda do desemprego é reflexo das políticas públicas do governo de Rondônia voltadas à empregabilidade. “A soma de qualificação, incentivo ao empreendedorismo e abertura ao mercado internacional faz de Rondônia um estado modelo na geração de empregos, garantindo oportunidades para todos os cidadãos”, enfatizou.
