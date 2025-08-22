CMDCA lança Edital 001/2025 para apoiar projetos de organizações da sociedade civil
Por ASSESSORIA
Publicada em 22/08/2025 às 14h29
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) publicou o Edital de Chamamento Público nº 001/2025, que destina R$ 785.829,80 do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) para apoiar projetos de organizações da sociedade civil.

As entidades interessadas poderão apresentar propostas em diferentes áreas, como:

Convivência familiar e comunitária

Acolhimento institucional ou familiar

Enfrentamento à violência, exploração e abuso sexual

Saúde, educação, esporte, cultura e lazer

Combate ao trabalho infantil e apoio a crianças em situação de rua

Qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho

Primeira infância: projetos de atenção integral às crianças de 0 a 6 anos, com reserva mínima de 10% dos recursos do edital

Prazo para envio de projetos: 15 de agosto a 03 de setembro de 2025
Entrega por e-mail: [email protected]

ou presencialmente na Sala dos Conselhos – Av. Salvador, nº 4710, Bairro Olímpico.

Os projetos aprovados terão duração de até 12 meses e deverão beneficiar crianças e adolescentes, garantindo a promoção e defesa de seus direitos.

Mais informações estão disponíveis no Diário Oficial do Município, na página oficial da Prefeitura de Rolim de Moura www.rolimdemoura.ro.gov.br
ou diretamente no CMDCA.

