Ciro Nogueira assegura pré-candidatura de Sílvia Cristina ao Senado

Porto Velho, RO – Na manhã desta terça-feira, 19 de agosto de 2025, durante a Convenção Nacional do Progressistas realizada em Brasília, o presidente nacional da legenda, senador Ciro Nogueira (PP–PI), formalizou o seu apoio à deputada federal Sílvia Cristina (PP–RO) como pré-candidata ao Senado. O anúncio reforça o protagonismo da parlamentar no cenário eleitoral de Rondônia e consolida a estratégia do partido em relação ao pleito de 2026.
Segundo Ciro, “não vamos abrir mão do nome da Sílvia Cristina como nossa pré-candidata ao Senado. É um nome forte, consolidado com mandatos de resultados e entregas, que é o que a população de Rondônia espera de seus representantes”. Com essa declaração, ele empenhou o peso institucional da presidência do partido em sua pré-candidatura.
O apoio também recebeu reforço do líder do Progressistas na Câmara, deputado Dr. Luizinho (RJ), que destacou a habilidade de liderança e a capacidade de obtenção de resultados da parlamentar.
Sílvia Cristina foi eleita deputada federal por Rondônia em 2018, tornando-se a primeira mulher negra a ocupar essa posição no estado. Atualmente em seu segundo mandato, a parlamentar tem direcionado sua atuação em áreas como saúde pública, assistência social e agricultura familiar.
Em sua prestação de contas recente, apresentou dados de mais de 100 entidades atendidas com recursos que somam mais de 50 milhões de reais ao longo de seu mandato. Apenas em 2025, destinou 7,4 milhões de reais para o setor de assistência, beneficiando 37 APAEs, lares de idosos, casas terapêuticas e instituições voltadas ao atendimento de autistas e praticantes de judô.
Outro destaque de sua atuação é o programa Olhar de Amor, voltado ao combate da cegueira por catarata. Foram realizadas 3.500 consultas e triagens, mais de 2 mil cirurgias, além da distribuição gratuita de óculos e colírios. O programa também oferece exames de tomógrafo ocular e acompanhamento pós-operatório completo.
Na agricultura, a deputada desenvolveu o projeto Cidadania Plena em parceria com o IFRO, que promoveu a entrega de tratores, implementos agrícolas e formação técnica. “Eu não entrego só o trator. Ensino a manusear, coloco os implementos, e só depois entrego. É formação e dignidade”, declarou.
Sílvia também relatou os bastidores de sua saída do PL. Segundo a deputada, o senador Marcos Rogério afirmou que o partido teria apenas uma vaga ao Senado e que, se fosse disputar, não haveria espaço para ela. “Pedi que me ajudasse a sair e ele ajudou.” Após a saída, ela assumiu a presidência estadual do Progressistas em Rondônia, o que gerou atrito com o ex-governador Ivo Cassol. “Ele não gostou que Ciro Nogueira me deu o partido. Disseram que eu roubei o partido. Não foi isso. Eu fui convocada pelo Ciro e aceitei. Quem tem mandato tem essa responsabilidade.” A deputada afirmou que, atualmente, o impasse está superado.
No plano nacional, o Progressistas tem avançado nas negociações com o União Brasil para formar a Federação União Progressista, lançada em abril de 2025. O arranjo prevê presidência compartilhada entre Ciro Nogueira e Antônio de Rueda até que seja definido um comando único, o que amplia a estrutura política e a base de apoio às candidaturas majoritárias do partido, incluindo a de Sílvia Cristina em Rondônia.
O anúncio feito em Brasília, com o respaldo do comando nacional e da bancada do Progressistas, consolida o nome da deputada como pré-candidata oficial ao Senado. Ao unir apoio partidário, histórico de atuação social e base consolidada no estado, Sílvia Cristina se coloca como uma das principais concorrentes à vaga, fortalecida pelo desenho nacional de alianças do Progressistas.
