Circuito Rondônia de Pesca Esportiva em Pimenta Bueno bate recorde de equipes

A etapa de Pimenta Bueno do Circuito Rondônia de Pesca Esportiva, realizada no último final de semana, entrou para a história com quebra de recorde de inscrições. Foram 192 equipes inscritas, o maior número já registrado entre os 11 eventos promovidos pela Associação dos Condutores de Pesca Esportiva do Estado de Rondônia (ACPE/RO). Durante a prova, 180 capturas foram registradas, sendo 47 delas enviadas pelos competidores à organização para participar da disputa. O resultado reforça o potencial do município como destino de turismo voltado à pesca esportiva.
O torneio tem entre seus objetivos a geração de emprego e renda nos destinos de pesca. Em Pimenta Bueno, esse propósito foi atingido com cerca de R$ 2 milhões movimentados na economia local, garantindo ocupações temporárias e novas oportunidades de renda.
Com inscrições totalmente gratuitas, o evento contou com estrutura completa para pescadores e visitantes, incluindo área coberta, praça de alimentação e espaço cultural com palco e shows regionais.
Na premiação, mais de R$ 60 mil em prêmios foram entregues, como kit barco com motor e carretinha ao campeão. Já na subcategoria feminina, foram distribuídos R$ 10 mil entre as três primeiras colocadas, valorizando a participação das mulheres no esporte.
Vice-Presidente da ACPE/RO, Junior Cavalcante avaliou a etapa de Pimenta Bueno como um marco histórico, visto a grande procura dos competidores, que saltou de 132 em 2024 para 192 agora. “Esse evento de Pimenta Bueno foi o maior da região Norte e entrou no radar dos pescadores esportivos em todos os cantos do país. Temos um compromisso público de fazer um evento bonito, bem organizado, inclusivo e transparente, respeitando cada item do regulamento. Estamos trabalhando para que os próximos sejam cada vez melhores. Agradecemos a confiança de cada pescador, de cada competidor que se inscreveu e participou dessa festa”.
REFERÊNCIA NA PESCA ESPORTIVA
A ACPE se consolidou como referência na realização de torneios voltados à pesca esportiva em Rondônia. A etapa de Pimenta Bueno foi a 11ª organizada pela associação, que além do Circuito Rondônia de Pesca Esportiva também promove outros eventos de pesca como o Gigantes de Rondônia e o Elas Pescando, este voltado totalmente para as mulheres, ampliando a inclusão e incentivando a participação feminina na pesca esportiva.
Todos os campeonatos com o selo ACPE seguem o princípio da preservação ambiental, tendo como princípio fundamental, e critério obrigatório previsto nos editais, a devolução do peixe vivo ao rio. O não cumprimento dessa regra elimina automaticamente o competidor.
Além disso, o trabalho de conscientização sobre a preservação da natureza, dos rios e das espécies é realizado antes, durante e depois do evento com palestras nas escolas nos municípios onde o evento acontece, esclarecimento aos competidores antes da largada e o recolhimento do lixo após o evento.
Danilo Fernandes, presidente da ACPE/RO lembrou que o evento em Pimenta Bueno já colhe os frutos plantados, pois através do deputado estadual Jean Mendonça, apoiador do evento com recursos de emenda parlamentar, vai proporcionar cursos de qualificação como arrais amador e também para que os pescadores locais possam regularizar suas embarcações.
“Já estamos fazendo todo o levantamento para que isso se torne realidade o quanto antes, pois representa geração de emprego e renda para o município. Agradecemos a Assembleia Legislativa, ao Governo do Estado, e todos os parceiros pela preocupação com a pesca esportiva em Rondônia e por ajudar a construir esse evento que leva o nome de Rondônia para o Brasil e o mundo”, finalizou Fernandes.
Os eventos realizados pela ACPE/RO são gratuitos, os competidores se inscrevem sem pagar nada e a comunidade local também aproveita os shows sem nenhum custo através do apoio de pessoas e instituições. A etapa de Pimenta Bueno contou com a parceria do deputado estadual Jean Mendonça, Assembleia Legislativa, Governo de Rondônia e Prefeitura de Pimenta Bueno.
