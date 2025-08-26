Cinco pontes de madeiras substituídas por Tubos Armco a pedido do vereador Gilmar Loose

Publicada em 26/08/2025 às 15h27
Atendendo uma reivindicação do vereador Gilmar Loose (MDB) e do secretário Neca, o deputado Cirone Deiró (União) destinou recursos no valor de pouco mais de R$ 250 mil para a aquisição de 05 Tubos Armco para substituir velhas pontes de madeira.
Serão atendidas as comunidades da Linha Zero e da Kapa 80, com a troca. Ao citar o investimento o deputado Cirone mencionou a importância de se garantir a trafegabilidade dos produtores, transporte escolar e o escoamento da produção agrícola no local.
Serão substituídas 05 pontes de madeira pelos Tubos Armco, garantindo uma durabilidade de mais de 20 anos para essas passagens, dando assim mais segurança para os usuários que se utilizam dessas vicinais no escoamento da produção da “agricultura familiar”, pontuou Cirone.
O vereador Gilmar Loose que tem na parceria do deputado Cirone o seu grande aliado nos trabalhos desenvolvidos em Espigão. “Agradecer o nosso parceiro deputado Cirone por nos atender em mais essa ação em prol dos nossos produtores do município”, citou.
