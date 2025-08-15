Chuvas torrenciais matam mais de 200 pessoas na Índia e no Paquistão

Publicada em 15/08/2025 às 10h30
Inundações repentinas e deslizamentos de terra provocados por chuvas torrenciais mataram mais de 200 pessoas e deixaram dezenas de outras desaparecidas na Índia e no Paquistão nas últimas 24 horas, informaram autoridades dos dois países nesta sexta-feira. O número de vítimas deve aumentar.
Equipes de resgate dos dois países trabalham nas áreas afetadas, em região montanhosa entre os países vizinhos, pelas chuvas para encontrar desaparecidos, e retiraram com segurança cerca de 1.600 pessoas.
No Paquistão, um helicóptero transportando suprimentos de ajuda para o distrito noroeste de Bajaur, atingido pelas enchentes, caiu devido ao mau tempo. Cinco pessoas a bordo morreram, incluindo dois pilotos, disse o governo paquistanês em comunicado.
As chuvas torrenciais que afetam o norte do Paquistão deixaram pelo menos 164 mortos em 24 horas, segundo o balanço atualizado divulgado pelas autoridades nesta sexta-feira (15), o que eleva para quase 500 o número de óbitos desde o início da temporada de monções no final de junho.
Pelo menos 150 mortes foram registradas na província montanhosa de Khyber-Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão, segundo a autoridade provincial de gestão de desastres. Nove pessoas morreram na Caxemira administrada pelo Paquistão e cinco faleceram na região turística de Gilgit-Baltistan.
