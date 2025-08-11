Publicada em 11/08/2025 às 14h18
A construção da nova pista para avaliação e provas práticas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) em Ariquemes segue em ritmo acelerado, com execução do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) na aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). Ao todo, serão quase 6 mil metros quadrados de área pavimentada, projetada para atender às exigências técnicas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e oferecer condições ideais para os exames de habilitação.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a obra representa um avanço para a infraestrutura de exames de direção na região do Vale do Jamari, criando um ambiente mais seguro, moderno e alinhado às normas nacionais de trânsito. “A construção da pista promoverá um espaço adequado, moderno e seguro para candidatos e examinadores, aprimorando a formação dos condutores e fortalecendo a segurança no trânsito no estado”, ressaltou.
O diretor-geral adjunto do DER-RO, Anderson Dias, reforçou que a nova estrutura vai padronizar e otimizar os exames. “Estamos trabalhando para transformar o local em um espaço de alto padrão técnico, com pavimentação de qualidade e sinalização adequada. Isso vai beneficiar tanto os candidatos quanto os profissionais envolvidos no processo de avaliação”, destacou.
Segundo o residente regional da 2ª Residência Regional do DER-RO em Ariquemes, Dirceu de Souza, a etapa de aplicação do CBUQ é uma das mais importantes do projeto. “Estamos utilizando um material eficiente para garantir resistência e durabilidade à pista. Após essa fase, avançaremos para a sinalização e ajustes finais, entregando um espaço seguro e eficaz para o Detran”, explicou.
O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, salientou o compromisso da gestão em oferecer uma estrutura digna à população. “Estamos empenhados em entregar um espaço moderno, bem estruturado e que atenda com excelência às necessidades de quem busca a habilitação. Essa é uma conquista importante para Ariquemes e toda a região do Vale do Jamari, pois garante mais dignidade, segurança e qualidade no processo de formação de condutores.”
