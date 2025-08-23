Centro de Diálise de Ariquemes garante mais de 2 mil atendimentos mensais a pacientes renais crônicos

Publicada em 23/08/2025 às 10h42
Com o objetivo de fortalecer o acesso a qualidade de vida e garantir assistência em saúde a pacientes renais crônicos, o Centro de Diálise de Ariquemes (CDA) oferece serviços gratuitos e realiza mais de 2 mil atendimentos mensais, abrangendo os municípios de Buritis, Monte Negro, Machadinho d’Oeste, Alto Paraíso, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Rio Crespo, Cacaulândia e Jaru. Inaugurada em 2014, a unidade conta atualmente com 38 máquinas de diálise, realizando mensalmente o total de 2.800 sessões de hemodiálise em 200 pacientes crônicos renais do estado.
Além da hemodiálise, o CDA realiza atendimentos de passagem de cateter permcath (tipo de cateter venoso central de longa permanência), atendimento ambulatorial com médico nefrologista, acompanhamento nutricional, psicológico, fisioterapêutico, dispensação de medicações de alto custo, laudos sociais e construção de fístulas para pacientes de hemodiálise.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a unidade é fundamental para assegurar que os pacientes renais crônicos recebam o tratamento de que precisam com dignidade e perto de casa. “Cada atendimento realizado significa mais qualidade de vida e mais tempo com a família”, salientou.
O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, destacou que a unidade conta com uma equipe multiprofissional para oferecer um atendimento eficiente. “Os nossos profissionais estão preparados para atender a população, com humanização e cuidado.”
ATENDIMENTOS
A unidade atende pacientes acometidos com doenças graves como Diabetes Mellitus e/ou Hipertensão Arterial. O usuário que busca ser atendido no CDA, deve dirigir-se, primeiramente, a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) onde será regulado e encaminhado para o devido acompanhamento.
A diretora do CDA, Raquel Velasquez, enfatizou como o serviço na unidade impacta as vidas dos pacientes. “Sem a hemodiálise a vida do paciente não seria possível. É por meio da hemodiálise que ele consegue trabalhar e conviver em família, portanto, ela tem importância vital para todos os pacientes, que precisam comparecer ao centro 3 vezes por semana, o que acaba gerando um vínculo entre profissionais e pacientes, transformando a unidade em uma quase extensão da família, com cuidados e humanização nos atendimentos.”
