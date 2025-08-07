Centro de Atendimento divulga pontos turísticos de Rondônia ao público do Flor do Maracujá

Publicada em 07/08/2025 às 14h24
Durante os dez dias do Arraial Flor do Maracujá, que acontece de 1º a 10 de agosto, em Porto Velho, a Superintendência Estadual de Turismo (Setur) estará presente com Centro de Atendimento aos Turistas (CAT). A unidade móvel oferece atendimento turístico aos visitantes do evento, que reúne apresentações de quadrilhas, bois-bumbás e barracas típicas que celebram a tradição junina rondoniense.
O CAT Móvel oferece acesso gratuito para os visitantes conhecerem a cultura, gastronomia e pontos turístico de Rondônia. Além disso, a Setur também realiza durante o evento estudo de impacto turístico para levantar dados sobre o perfil do público, movimentação financeira e potencial de crescimento. Essas informações servirão de base para novas estratégias de fortalecimento do turismo cultural no estado.
Com a ajuda do Centro de Atendimento, os participantes terão oportunidades de explorar a diversidade de opções na região, incluindo:
Etnoturismo: vivenciar a rica herança cultural das comunidades indígenas e locais, conhecendo suas tradições, artesanatos e festas típicas;
Turismo de pesca: descobrir os melhores locais para pesca esportiva, aproveitando a diversidade de rios e lagos repletos de peixes;
Turismo histórico: explorar os sítios históricos, museus e monumentos que narram a História de Rondônia;
Gastronomia: deliciar-se com a culinária local, experimentando pratos típicos que refletem a cultura e os ingredientes da região;
Belezas naturais: admirar as paisagens deslumbrantes, incluindo florestas, cachoeiras e áreas de conservação ambiental, que fazem de Rondônia um destino imperdível para os amantes da natureza.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos em turismo se refletem no desenvolvimento do estado. “O Centro de Atendimento ao Turista tem o objetivo de mostrar aos rondonienses as atrações que temos, e assim promover o turismo, fazendo com que cada pessoa divulgue o que temos de melhor por aqui”, evidenciou.
O titular da Setur, Gilvan Pereira, enfatizou que a presença do Centro de Atendimento aos Turistas nos eventos fortalece as ações realizadas para o turismo no estado. “Não percam a oportunidade de explorar as maravilhas culturais e naturais do estado com o suporte especializado do CAT Móvel.”
