Publicada em 13/08/2025 às 10h14
Carla Zambelli alega passar mal, e audiência na Itália é suspensa, segundo advogados
Presa na Itália, ex-deputada participa de sessão em tribunal de Roma. Advogados disseram que sessão foi adiada, mas Justiça italiana ainda não tinha confirmado. Juízes decidirão se Zambelli permacerá presa ou aguardará em liberdade por processo de extradição ao Brasil.
Considerada foragida da Justiça brasileira, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) compareceu nesta quarta-feira (13) a um tribunal de Roma, na Itália, para uma audiência dentro do processo em que a Justiça italiana analisa sua extradição ao Brasil.
Ao chegar ao Tribubal de Apelações de Roma, no entanto, Zambelli alegou estar passando mal. Uma médica foi então chamada para examiná-la, e o parecer ainda não havia sido divulgado até a última atualização desta reportagem.
A defesa da ex-deputada alega questões de saúde para pedir sua liberdade. Os advogados de Zambelli disseram que a sessão não seria retomada nesta quarta por conta do episódio. O Tribunal de Apelações ainda não havia confirmado o adiamento da sessão até a última atualização desta reportagem.
A audiência desta quarta pode decidir se a ex-deputada seguirá presa ou aguardará em liberdade por uma decisão da Justiça italiana sobre seu pedido de extradição ao Brasil.
Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Dias após a condenação, ela deixou o país e informou que estava na Itália.
O ministro do STF Alexandre de Moraes expediu um mandado de prisão para a ex-deputada, e ela foi então presa na Itália no fim de julho. Agora, a Justiça italiana analisa um pedido de extradição de Zambelli par ao Brasil.
Redes sociais
Zambelli, mesmo foragida, segue ativa nas redes sociais por meio de um perfil alternativo no Instagram.
O primeiro post do perfil foi publicado em 13 de junho, cerca de 10 dias após a retirada do ar de suas redes oficiais, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, em 4 de junho. A conta foi criada em maio de 2025 e tem cerca de 4.600 seguidores e é utilizada para comentar temas da política nacional e reforçar críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF).
Apesar da suspensão das contas principais, o novo perfil continua acessível e é atualizado com frequência.
Críticas a Moraes e ao governo
Foto de arquivo: a deputada federal Carla Zambelli (PL- SP) participa uma coletiva de imprensa na sede do PL em São Paulo — Foto: NINO CIRENZA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Há seis dias, Zambelli publicou um vídeo com críticas direcionadas a Moraes e ao governo federal, por causa do aumento das tarifas impostas pelos Estados Unidos.
“Olá, pessoal, aqui é Carla Zambelli. Muita coisa tem acontecido no Brasil, não é?”, diz no vídeo. Ela chama as tarifas de “Taxa Moraes” e afirma que “faz muitos anos que o Moraes está brincando de ditador”.
No mesmo post, parabeniza o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), “pela coragem de enfrentar certas coisas que nenhum outro presidente teve coragem de enfrentar”, agradece o apoio do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante.
A deputada se diz confiante no processo em curso na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, que decidirá sobre a perda de seu mandato. Além do Instagram, Zambelli também ela publica textos na plataforma Substack, onde compartilha reflexões sobre sua situação política.
Nas postagens define sua situação como "exílio", embora seja formalmente considerada foragida por descumprir medidas cautelares e se recusar a entregar o passaporte, conforme determinação do Supremo.
A conta alternativa também divulga vídeos em parceria com sua mãe, Rita Zambelli, que reforça o discurso da filha e compartilha mensagens de apoio. Em 17 de junho, Carla convidou os seguidores a acompanharem seus novos canais de comunicação e afirmou que continuará usando plataformas alternativas para se manter próxima da base.
Zambelli é alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes e está incluída na lista de procurados da Interpol. Ela foi condenada a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com apoio do hacker Walter Delgatti Neto.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!