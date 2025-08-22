Capacitação prepara equipes escolares para mediação de crises e apoio a estudantes

Publicada em 22/08/2025 às 09h22
Na última semana, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) realizou a primeira etapa da formação de “Acolhimento e Mediação de Crises nos Espaços Escolares”, destinada a profissionais cuidadores e demais colaboradores da educação. O curso, com carga horária total de 8 horas, teve como foco o desenvolvimento de estratégias preventivas para lidar com situações de crise, promovendo previsibilidade, consistência e suporte adequado aos estudantes.
A formação foi ministrada por Franciane Heiden Rios, pedagoga, mestre em Educação e analista do comportamento, que atua há mais de 10 anos na capacitação de professores e profissionais da educação em temas ligados à inclusão, escolarização da pessoa autista e práticas pedagógicas baseadas em evidências.
Durante o encontro, os participantes tiveram a oportunidade de refletir sobre práticas cotidianas, compreender os fatores que antecedem comportamentos desafiadores e planejar ações que favorecem um ambiente escolar mais seguro, inclusivo e acolhedor. O objetivo foi fortalecer a rede de apoio ao estudante, oferecendo ferramentas que possibilitam antecipar situações de risco, reduzir crises e promover a autonomia e o bem-estar no processo de escolarização.
A iniciativa reforça a política de ampliar a compreensão sobre o papel da escola na construção de ambientes que respeitam as singularidades dos alunos. A formação contribuiu para que os profissionais ficassem mais preparados para lidar com situações de forma empática, preventiva e colaborativa, fortalecendo o vínculo entre escola, família e comunidade. Dessa forma, reafirmou-se a importância de investir em práticas que humanizam o processo educativo e asseguram que cada estudante seja apoiado em seu desenvolvimento integral.
O segundo encontro, previsto para acontecer no dia 22 de agosto, consolida a proposta de qualificação contínua e reafirma o compromisso com a educação inclusiva, em que cada aluno é reconhecido em sua singularidade e recebe o suporte necessário para seu crescimento.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!