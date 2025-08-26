Capacitação em Gestão Ética fortalece atuação da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade

Publicada em 26/08/2025 às 16h42
Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), reforçou a relevância do curso sobre “Estratégias de Implantação de Gestão Ética na Administração Pública”, realizado na segunda-feira (25), das 14h às 18h, no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCERO).
A iniciativa, direcionada a servidores da pasta, contou a condução do servidor Francisco Netto e proporcionou aos participantes uma experiência de grande valor, voltada ao fortalecimento da ética, da transparência administrativa e das boas práticas no serviço público. Durante as quatro horas de atividades, os servidores da Semdec puderam debater situações reais, refletir sobre a importância da ética nas decisões diárias e compreender estratégias para consolidar uma gestão pública mais transparente, eficiente e responsável.
Raimundo Alencar destacou que iniciativas como essa contribuem diretamente para o crescimento profissional de cada servidor
O secretário Raimundo Alencar destacou que iniciativas como essa contribuem diretamente para o crescimento profissional de cada servidor e refletem no fortalecimento institucional da Semdec. Já a secretária-adjunta Lu Rapozo ressaltou a importância do aprendizado contínuo como diferencial para o desenvolvimento pessoal e para a construção de uma secretaria cada vez mais comprometida com a sociedade.
Entre os destaques, a frequência e a avaliação dos participantes foram registradas por meio de QR Code, assegurando reconhecimento formal e valorizando a qualificação adquirida pelos servidores. Esse processo garante maior credibilidade e poderá ser um diferencial em futuras oportunidades dentro da carreira pública.
A Semdec parabeniza todos os servidores e colaboradores que se dedicaram à capacitação, reafirmando que o investimento em conhecimento fortalece a secretaria, melhora a qualidade dos serviços prestados e reforça o compromisso com uma gestão ética, transparente e voltada ao bem-estar da população de Porto Velho.
