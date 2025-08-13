Campus Porto Velho Zona Norte é premiado nacionalmente no Prêmio Paulo Freire

Publicada em 13/08/2025 às 17h01
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho Zona Norte, conquistou reconhecimento nacional ao ter um trabalho selecionado entre os vencedores do Prêmio Paulo Freire. A premiação é parte da programação do X Encontro Nacional das Licenciaturas (Enalic) e do IX Seminário Nacional do PIBID, eventos que acontecerão de 7 a 10 de dezembro de 2025, na Universidade de Brasília (UnB), ocasião em que os trabalhos premiados serão apresentados.
O trabalho “Educação de Jovens e Adultos como Espaço de Resistência e Inclusão: Experiência do PIBID no Contexto Amazônico”, desenvolvido no curso de Licenciatura em Pedagogia e no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), é de autoria da estudante Gerlane da Conceição Araújo, sob orientação da Professora Marilândia Martins de Almeida Machado e com coautoria das estudantes Ana Paula Moraes da Silva, Anna Kamylly Teixeira Santos e da Supervisora do PIBID, Cleidimar Neves de Melo.
Conquista significativa
O projeto foi um dos dois trabalhos selecionados da Região Norte e um dos dez de todo o Brasil, dentre o total de 121 trabalhos submetidos à premiação. E buscou relatar a prática de formação docente crítica, inclusiva e socialmente comprometida.
O estudo é um relato de experiência sobre práticas pedagógicas inclusivas implementadas na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal Senador Darcy Ribeiro, em Porto Velho, em uma turma multisseriada e multicultural composta por alunos brasileiros, haitianos e estudantes surdos – um deles também com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Inspirado nos princípios de Paulo Freire, o trabalho evidenciou a importância de ações que valorizam a interculturalidade e a inclusão, superando barreiras linguísticas e culturais. Entre os resultados, destaca-se o projeto “Interculturalidade e Inclusão na EJA”, que promoveu a valorização das culturas surda e haitiana, fortalecendo a autoestima, o sentimento de pertencimento e a participação ativa dos educandos.
Para a Professora Marilândia Machado, orientadora do trabalho, a conquista tem um significado especial: “muito orgulho de ganhar esse prêmio representando a Região Norte. Sei que muitos não sabem da atuação do PIBID na alfabetização de jovens e adultos. É um trabalho incrível e ter isso reconhecido a nível nacional é algo mais do que incrível. O Coordenador do curso de Licenciatura em Pedagogia, Samuel dos Santos Junio, disse: ‘inscrevam o trabalho de vocês porque é um trabalho muito bom!’. Às vezes nem a gente acredita no potencial do trabalho que a gente faz. Obrigada por acreditar em nós, Professor Samuel”.
