Campus Guajará-Mirim seleciona estudantes para atuarem no Projeto de Extensão Resíduos Sólidos

Publicada em 19/08/2025 às 14h39
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Guajará-Mirim, está com o Edital nº 167/2025 aberto, promovendo a seleção de estudantes para atuarem como bolsistas no Projeto “Resíduos Sólidos: Coleta Seletiva e Geração de Renda”.
O edital visa a selecionar estudantes regularmente matriculados nas modalidades presencial dos cursos técnicos integrados ao ensino médio ou em cursos superiores de graduação. A atuação será como bolsista no Projeto de Extensão Resíduos Sólidos: Coleta Seletiva e Geração de Renda do Campus Guajará-Mirim.
Competirá aos selecionados executar o plano de trabalho do/a bolsista estudante de graduação e técnico integrado, com uma carga horária entre 12 e 20 horas semanais e os bolsistas da “Bolsa Catador” com uma carga horária entre 6 e 10 horas semanais sob a orientação da coordenadoria do eixo e do projeto, respeitando as ações e cronograma de execução.
Estudantes do ensino médio integrado receberão uma bolsa no valor de R$ 300,00 e estudantes de graduação receberão bolsas no valor de R$ 700,00 mensais. As inscrições estão abertas até o dia 19 de agosto e podem ser feitas por meio do formulário disponível neste link: https://forms.gle/TR6nL8woZJnr7og96
O início das atividades e cronograma dispostos no Edital nº 167/2025/GJM-CGAB/IFRO, de 15 de agosto de 2025, podem ser consultados neste link.
