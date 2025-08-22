Campus Colorado do Oeste abre seleção de alunas para o curso de LIBRAS

Publicada em 22/08/2025 às 14h52
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste, está com inscrições abertas, por meio Edital nº 167/2025, para a seleção de alunas para o Curso de Formação Inicial Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Intermediário. A oferta é por meio do Programa Mulheres Mil.
São ofertadas 25 vagas, no período noturno, para quem tenha concluído o ensino fundamental II (5º ao 9º ano) e tenha a idade mínima de 16 anos. O curso possui carga horária de 160 horas e as aulas teóricas e práticas serão ministradas presencialmente na Escola Estadual Paulo de Assis Ribeiro, área central do município de Colorado do Oeste
As inscrições são gratuitas e estão abertas até o próximo dia 31 de agosto e podem ser feitas de modo presencial, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), no Campus de Colorado do Oeste, ou por meio do formulário eletrônico disponível neste link.
O início das atividades e o cronograma dispostos no Edital nº 167/2025/COL-CGAB/IFRO, de 14 de agosto de 2025, podem ser consultados neste link.
Mulheres Mil
O Programa Bolsa Formação Mulheres Mil tem como objetivo promover qualificação profissional e inclusão educacional, produtiva e social para mulheres que se encontram em distintas situações de vulnerabilidade e risco social: moradoras de zonas urbanas periféricas, privadas de liberdade, cisgênero e transgênero, em situação de violência doméstica e de vulnerabilidade psicossocial com 16 anos ou mais de idade, vítimas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, moradoras de locais com infraestrutura deficitária, de povos originários, tradicionais e do campo, entre outras.
