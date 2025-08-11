PESSOAS DESAPARECIDAS

Campanha amplia coleta de DNA em Rondônia; mobilização é intensificada entre os dias 5 e 15 de agosto

Em Rondônia, os dados revelam a dimensão do desafio: entre 2024 e 2025, foram registrados 1.451 casos de pessoas desaparecidas, o que representa uma média de três registros por dia