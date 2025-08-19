Biblioteca Municipal Francisco Meirelles promove noite de autógrafos com autores mirins

Publicada em 19/08/2025 às 12h02
A Biblioteca Municipal Francisco Meirelles realizará, na próxima sexta-feira, dia 22 de agosto, o encerramento do projeto “Clube de Leitura Infantil”, iniciado em 2024, com o objetivo de incentivar a leitura e a escrita das crianças.
O ponto alto da programação será a “Noite de Autógrafos”, marcada pelo lançamento dos livros autorais produzidos pelos pequenos escritores, publicados pela Editora Estante Mágica.
O evento contará com a presença e o apoio das famílias, que acompanharam de perto todo o processo criativo. Inicialmente pensado para estimular o hábito da leitura e da escrita, o projeto superou as expectativas e alcançou um marco inédito: pela primeira vez, uma biblioteca pública municipal de Porto Velho promove a publicação de obras infantis escritas por seus frequentadores.
Do total de 40 participantes, 16 crianças conseguiram concluir, registrar e publicar suas histórias, tornando-se oficialmente novos autores mirins de Porto Velho. O feito coloca a capital rondoniense em destaque também no cenário estadual, ao valorizar a literatura produzida pelas próprias crianças. Coordenado por Elani Rodrigues Lacerda e Rojeane de Araújo Lima, o projeto contou ainda com a colaboração da revisora Sorhaya Chediak, que realizou a correção textual das obras.
O diretor da biblioteca, Carlos Augusto Silva, incentiva continuamente os projetos que fortalecem a leitura e a produção literária na comunidade. Com mais de cinco décadas de existência, a Biblioteca Francisco Meirelles reafirma, assim, seu papel histórico de promover o acesso ao conhecimento, à cultura e à cidadania. Mais do que emprestar livros, a instituição constrói pontes entre gerações, sonhos e realidades, contribuindo para transformar a vida da comunidade por meio da educação e da leitura.
PROGRAMAÇÃO
19h – Recepção dos convidados
19h – Participação especial do músico Juliermes dos Santos, do Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar Som na Leste
19h20 – Abertura oficial
19h25 – Agradecimentos Especiais
19h30– Composição da Mesa de Honra
19h40 – Execução do Hino do Município de Porto Velho
19h40 – Entrega dos Certificados de Participação
20h30 – Sessão de Autógrafos
21h - Coffee break
Funcionamento da biblioteca: de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 21h.
