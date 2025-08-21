Banco de Leite Humano do governo de Rondônia é padrão ouro de qualidade

Publicada em 21/08/2025 às 10h43
Rondônia se destaca no Brasil por oferecer à população um Banco de Leite Humano padrão ouro de qualidade, certificado pelo Ministério da Saúde. A unidade pertence ao governo de Rondônia e ajuda a salvar a vida de bebês prematuros ou com baixo peso internados em Unidade Neonatal, e evidencia o cuidado contínuo no estado com o alvo da campanha Agosto Dourado: promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, exclusivo até o 6º mês de vida e de forma complementar até os 2 anos de vida ou mais.
As mães que amamentam, que precisam de auxílio e/ou orientações quanto ao aleitamento materno, ou desejam se candidatar à doação de leite humano, podem procurar atendimento diariamente no Banco de Leite Santa Ágata, no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP), localizado na Avenida Governador Jorge Teixeira, Bairro Setor Industrial, em Porto Velho. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos finais de semana e feriados, das 7h30 às 17h; sem necessitar de agendamento. Ou ainda, as interessadas em tornarem-se doadoras de leite humano podem acessar o cadastro online neste link.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a excelência na assistência prestada a mães e filhos é resultado de ações estratégicas desenvolvidas pelo governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). “O governo de Rondônia oferece um serviço de qualidade no Banco de Leite Humano, com estrutura adequada, serviços humanizados e uma equipe dedicada a fazer o melhor pelas mamães e os bebês”, evidenciou.
O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, destacou que o fortalecimento das boas práticas no Banco de Leite Humano de Rondônia faz parte do compromisso em oferecer à população uma saúde pública cada vez mais digna e eficiente. “O Banco de Leite Humano de Rondônia é uma referência de boa prática na Saúde Pública do estado, mostrando o cuidado e atenção neste período tão importante da vida que é a amamentação.’’
SERVIÇOS
No local, acontece atendimento e acolhimento às gestantes que buscam orientação sobre o aleitamento materno, às mulheres que estão amamentando e enfrentam dificuldades durante a amamentação; e atendimento às mães que encontram-se com seus bebês internados em Unidade Neonatal. O Banco de Leite Humano também atua na doação de leite humano: desde sua coleta até a distribuição deste leite aos bebês internados na Unidade Neonatal do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro.
Atualmente, existem 28 doadoras de leite humano cadastradas. As doadoras recebem visita semanal em sua residência de uma profissional do Banco de Leite, que fornece todas as orientações e materiais (vidros estéreis, gorro, máscara) para coleta do leite. Elas são instruídas em como fazer a extração e o estoque do leite corretamente. Além disso, recebem acompanhamento para verificação das condições de saúde mensalmente, assim como seus bebês.
CUIDADO MÁXIMO
Segundo a coordenadora do Banco de Leite Humano Santa Ágata de Porto Velho, Suellen Oliveira, o processo de coleta, processamento e distribuição de leite humano passa por rigoroso processo de controle de qualidade para garantir segurança e qualidade do leite doado, especialmente para bebês prematuros e de baixo peso internados na Unidade Neonatal do Hospital de Base.
”É importante enfatizar que a doação de leite humano é uma prática essencial para a sobrevivência destes recém-nascidos. Nos primeiros 6 meses deste ano de 2025, foram coletados 304,05 litros de leite pelo Banco de Leite Humano Santa Ágata de Porto Velho”, explicou a coordenadora do Banco de Leite Humano Santa Ágata de Porto Velho.
