Avanços no Cosme e Damião, ação inédita na AMI e infraestrutura com falhas no HB marcam sábado de fiscalização do TCE-RO

Publicada em 25/08/2025 às 11h37
Neste sábado (23/8), o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) esteve mais uma vez ao lado da população, realizando uma ação do Programa Permanente de Fiscalização da Saúde.
A visita aconteceu em três unidades hospitalares geridas pelo Estado: Hospital Infantil Cosme e Damião, Assistência Médica Intensiva (AMI) e Hospital de Base.
Tribunal de Contas acompanha de perto as estruturas oferecidas nos hospitais
A iniciativa une rigor técnico e escuta humanizada, com o propósito de induzir melhorias no atendimento à população e nas condições de trabalho dos profissionais de saúde.
A médica Ana Raisa Jatahy destacou que a fiscalização do TCE-RO contribui para os avanços nos hospitais.
“Muitas das vezes viemos trabalhar com vários problemas, mas estamos aqui para fazer a nossa função. Esse trabalho de fiscalização do TCE-RO é fundamental para dar melhor continuidade ao nosso serviço”, comenta.
APÓS ATUAÇÃO DO TCE, COSME E DAMIÃO GANHA CONFORTO TÉRMICO
No Hospital Infantil Cosme e Damião, a fiscalização constatou avanços importantes.
A gestão estadual tem adotado medidas para corrigir problemas identificados anteriormente, como a climatização das alas, que trouxe mais conforto aos pacientes e dignidade aos profissionais da saúde que trabalham no local. Saiba mais aqui.
Uma boa prática observada pelo TCE-RO foi a implantação de uma brinquedoteca, que torna o ambiente mais acolhedor para as crianças internadas.
A acompanhante Rosimeire Marques Goes confirma bom atendimento no hospital e que a fiscalização é essencial para mostrar a realidade
Mesmo com os avanços, ainda há desafios, como equipamentos inoperantes, falta de insumos e quantidade insuficiente de profissionais para atender à demanda.
A acompanhante Rosimeire Marques Goes elogiou a atuação contínua do Tribunal de Contas.
“Esse trabalho de vocês é importante para de fato saberem como estão as coisas nos hospitais”, destaca.
FISCALIZAÇÃO INÉDITA NA AMI
A Assistência Médica Intensiva (AMI), voltada para casos que exigem internação em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), recebeu pela primeira vez uma fiscalização do TCE-RO.
Ações unem rigor técnico e escuta humanizada para induzir melhorias nos hospitais
A acompanhante Raimunda Barros Araújo destacou a importância de ouvir quem está vivendo a realidade hospitalar.
“A fiscalização é importante porque, se no caso de uma pessoa não está sendo bem atendida, tem que falar o que está acontecendo, né? Para melhorar”, disse.
Raimunda Barros Araújo defende que a fiscalização é necessária para garantir melhorias quando houver falhas no atendimento
A visita revelou problemas estruturais e operacionais que afetam diretamente o atendimento, como almoxarifado inadequado, equipamentos inoperantes, e mobiliários danificados.
INFRAESTRUTURA COM FALHAS EM ALA DO HB
No Hospital de Base, os problemas estruturais nas alas de ortopedia chamaram atenção da equipe de fiscalização.
Escuta direta de pacientes e servidores fez parte das fiscalizações realizada neste final de semana
Foram identificadas infiltrações, portas sem fechaduras, fiação exposta, e cadeiras de banho em condições precárias. A falta de insumos também foi registrada pela equipe do TCE-RO.
Mesmo diante das dificuldades, o paciente Luiz Rogério Fernandes, internado há seis meses, compartilhou um momento de carinho vivido no hospital.
O paciente Luiz Rogério Fernandes destaca a importância das fiscalizações para todos os pacientes do hospital
“Graças a Deus está tudo indo bem, fui bem atendido. Fiz aniversário aqui dentro, fizeram até um bolo para mim, ganhei presente dos profissionais. O trabalho do Tribunal de Contas é importante não só para mim como para todos os pacientes. Tem que ser fiscalizado, né?”, relatou.
“A fiscalização ajuda totalmente, e a gente apoia sim o trabalho de vocês”, reforçou Edmar Francisco Neres, acompanhante no HB.
O acompanhante Edmar Francisco Neres apoia a fiscalização do TCE-RO e destaca a importância do trabalho para suprir faltas
A enfermeira Eryka Soares, que atua no hospital, reforçou o impacto positivo da fiscalização.
“O trabalho do Tribunal de Contas é fundamental porque progride o serviço e a assistência que oferecemos aos pacientes”, completou.
A enfermeira Eryka Soares aponta que a atuação do TCE-RO contribui para o avanço da assistência aos pacientes
PRÓXIMOS PASSOS
Os resultados das vistorias serão reunidos em relatório técnico e encaminhado aos gestores estaduais, com recomendações para que os problemas identificados sejam solucionados rapidamente.
“Mais uma vez, o Tribunal de Contas ouviu profissionais de saúde e pacientes, com apenas um propósito: contribuir, no seu papel, para que os serviços públicos sejam prestados com qualidade”, ressaltou o auditor de controle externo do Tribunal, Wesler Neves, que coordenou a ação deste sábado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!