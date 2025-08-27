Avalia Porto Velho 2025 é aplicada para mais de 24 mil estudantes da rede municipal de ensino

Publicada em 27/08/2025 às 11h48
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou, na terça-feira (26), a aplicação da 2ª avaliação do Programa "Avalia Porto Velho 2025", em todas as escolas urbanas e rurais da rede municipal de ensino. As provas aconteceram nos dois turnos de aula e foram destinadas a estudantes do 2º ao 9º ano do ensino fundamental, alcançando 24.131 alunos, sendo 19.213 da zona urbana e o restante da rural.
O objetivo da avaliação é identificar o nível de aprendizagem dos alunos, especialmente em Língua Portuguesa e Matemática, duas áreas fundamentais para o desenvolvimento escolar e para a melhoria da qualidade da educação no município. Os resultados servirão como base para que a gestão, em parceria com os profissionais da educação, desenvolva estratégias pedagógicas mais eficazes, direcionadas às reais necessidades das crianças.
Os resultados serão apresentados em setembro, durante o encontro dos gestores escolares com a equipe da Semed, ocasião em que serão definidas as melhores estratégias para aprimorar ainda mais a qualidade do ensino em Porto Velho.
PRIORIDADE
A iniciativa reafirma o compromisso da atual gestão municipal em investir em políticas educacionais que contribuam para elevar os índices de desempenho da rede. O trabalho conjunto entre professores, coordenadores pedagógicos e gestores escolares é essencial para garantir que cada estudante tenha oportunidade de aprender de forma significativa.
Ao apontar as principais dificuldades de aprendizagem, o Avalia Porto Velho permite que sejam elaborados planos de intervenção pedagógica que fortaleçam o ensino, reduzam defasagens e melhorem a preparação dos alunos para desafios futuros, como avaliações nacionais — a exemplo do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) — e o avanço nos estudos.
"Com essa ação, Porto Velho dá mais um passo importante para transformar a educação municipal, garantindo que cada criança tenha direito a aprender, crescer e construir um futuro melhor", disse Leonardo Leocádio, secretário da Semed.
