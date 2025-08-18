Por ASSESSORIA
Publicada em 18/08/2025 às 08h21
Publicada em 18/08/2025 às 08h21
A Autarquia Municipal de Trânsito está revitalizando faixas de pedestres em Ji-Paraná, com prioridade para áreas de grande movimento, como escolas, unidades de saúde e cruzamentos. Esse trabalho constante garante mais visibilidade, respeito e proteção a quem anda a pé.
E não é só pintura: também estamos reforçando a educação no trânsito com ações que salvam vidas.
Porque cuidar das ruas é cuidar das pessoas.
Prefeitura de Ji-Paraná – Nossa cidade, nossa gente.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!