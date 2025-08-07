Auditores Fiscais são homenageados com Medalha do Mérito Legislativo na Assembleia de Rondônia

Publicada em 07/08/2025 às 16h42
Na última quarta-feira, 06, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE/RO) realizou sessão solene para a entrega de títulos, medalhas e votos de louvor a personalidades que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento do estado. Entre os homenageados, auditores fiscais da Secretaria de Finanças (Sefin) foram agraciados com a Medalha do Mérito Legislativo, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à administração pública estadual.
A solenidade ocorreu mediante requerimento nº 2331/2025, de autoria do presidente da ALE/RO, deputado Alex Redano (Republicanos), aprovado por unanimidade. Durante a cerimônia, o parlamentar destacou a importância de valorizar, ainda em vida, aqueles que constroem um legado de dedicação e compromisso com Rondônia.
Entre os profissionais homenageados estão os auditores fiscais Vanda Vilhena de Melo, Fabrício Sidorde Souza Rodrigues, Miguel Abrão Dib Neto, Mauro Roberto da Silva, Antônio Carlos Alencar Nascimento, Sandra Mara Araújo e o secretário adjunto da SEFIN, Franco Maegaki Ono.
Para o presidente do Sindafisco, Mauro Roberto da Silva, que também recebeu a medalha, o reconhecimento é reflexo do trabalho sério e técnico desempenhado pela categoria. “Essa honraria simboliza não apenas uma conquista individual, mas coletiva. Representa todos os auditores fiscais, ativos e aposentados, que com zelo e responsabilidade, atuam diariamente para garantir a arrecadação eficiente, o combate à sonegação e o fortalecimento das políticas públicas. É gratificante ver nosso trabalho ser reconhecido pelo Parlamento estadual”, declarou o presidente.
O Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos de Rondônia (Sindafisco) parabeniza todos os homenageados e reafirma seu compromisso na defesa da valorização dos servidores da administração tributária, essenciais para o crescimento e equilíbrio fiscal do estado de Rondônia.
Fotos: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO
