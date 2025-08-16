Audiência Pública para elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026 será realizada dia 26 de agosto

Publicada em 16/08/2025 às 11h25
A Prefeitura de Guajará-Mirim convida toda a população a participar da Audiência Pública para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026, que será realizada no Plenário da Câmara de Vereadores, às 9h, dia 26 de agosto, terça-feira.
A LOA é o instrumento que define, para o período de um ano, a previsão de arrecadação de receitas e a fixação das despesas do município. Ela garante que as ações planejadas no Plano Plurianual (PPA) sejam executadas de acordo com as diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
Além de participar presencialmente da audiência, a população também pode enviar suas sugestões por meio do Questionário Permanente do Orçamento, disponível no site da Prefeitura. A ferramenta, desenvolvida pela Coordenadoria Municipal de Planejamento (Compla), permite que cidadãos opinem sobre a destinação dos recursos, façam sugestões para as secretarias municipais e avaliem os serviços prestados pela administração.
A participação popular é fundamental para garantir que as decisões sobre o uso dos recursos públicos estejam alinhadas às necessidades reais da comunidade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!