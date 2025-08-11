Atividades recreativas realizadas pelo Detran e Prefeitura de Jaru movimentam comunidade do Jardim dos Estados

Publicada em 11/08/2025 às 08h27
Na tarde da última quinta-feira (07), o projeto de recreação e atividades educativas desenvolvido entre o Departamento Estadual de Trânsito – Detran/Ciretran Jaru e a Prefeitura de Jaru, através da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, chegou ao bairro Jardim dos Estados.
A ação, que aconteceu na rua ao lado da Escola Municipal Menézio de Victo, contou com muita diversão, aprendizado e integração entre a comunidade. Na ocasião, foram realizadas brincadeiras, jogos e atividades educativas que despertam habilidades físicas, cognitivas e intelectual das crianças.
Entre as atividades estão futebol, pula-corda, passeio de carrinho, amarelinha, bingo e dominó educativo, além da “roleta da sorte no trânsito”, entre outras dinâmicas.
Segundo a secretária da Semecelt, Maria Cleunice, o projeto continuará percorrendo outros bairros e distritos do município.
