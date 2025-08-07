Atendimentos do Detran-RO no Tudo Aqui no shopping são encerrados

Publicada em 07/08/2025 às 11h32
Os atendimentos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) oferecidos no Tudo Aqui do Porto Velho Shopping, localizado na Avenida Rio Madeira, nº 3.288, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, estão encerrados, juntamente com os demais serviços da unidade. A medida, adotada pelo governo de Rondônia, faz parte de um processo de reorganização e mudança de local da unidade.
As Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) que foram renovadas na unidade do estabelecimento comercial estão sendo entregues na sede da Ciretran de Porto Velho, localizada na Rua Santa Bárbara, nº 4.500, Bairro Industrial, das 7h30 às 13h30.
Já no Tudo Aqui da Avenida 7 de Setembro, região central da Capital, os serviços do Departamento de Trânsito continuam sendo oferecidos normalmente, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h50. O Detran-RO reforça que disponibiliza também uma Central de Serviços online, onde o cidadão pode utilizar diversos serviços sem a necessidade de deslocamento a uma unidade física.
Ainda assim, aos usuários que preferem buscar serviços presencialmente na cidade de Porto Velho, o órgão dispõe também de unidades na Zona Leste: na Avenida Mamoré, nº 3.333, Bairro Lagoinha; e Zona Sul: na Rua Cravo da Índia, nº 2.638, Bairro Cohab.
