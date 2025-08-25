Ataques de Israel a hospital em Gaza deixam 20 mortos, incluindo 5 jornalistas

Publicada em 25/08/2025 às 15h22
Um ataque em sequência de Israel a um hospital no sul da Faixa de Gaza nesta segunda-feira (25) deixou 20 mortos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo grupo terrorista Hamas.
Cinco vítimas eram jornalistas da imprensa internacional. As agências Reuters e Associated Press confirmaram que funcionários foram mortos nos ataques. Eles foram identificados como:
Hussam al-Marsi, repórter da Reuters;
Mariam Dagga, videojornalista e colaboradora da Associated Press;
Mohammad Salama, fotógrafo da TV catari Al Jazeera;
Moaz Abu Taha, que prestava serviços à TV americana NBC;
Ahmed Abu Aziz, que trabalhava para veículos árabes.
A Reuters disse que outro funcionário, o fotógrafo Hatem Khaled, ficou ferido em um dos bombardeios.
Uma transmissão ao vivo da Reuters que era feita de cima do hospital no momento da primeira explosão foi interrompida.
Imagens registraram, de dentro e de fora do hospital, o momento em que o segundo míssil atinge o hospital (veja vídeo acima). Atenção: as imagens são fortes.
O hospital foi atingido com dois mísseis. Testemunhas disseram à Reuters que houve um intervalo entre os dois ataques: a segunda ofensiva, de acordo com os relatos, ocorreu depois que equipes de resgate e jornalistas estavam no local.
