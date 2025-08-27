ASSDACO recebe doação de colchões para a enfermaria oncológica do São Daniel Comboni

Publicada em 27/08/2025 às 14h22
Na tarde desta terça-feira, 26, a Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO) recebeu a doação de colchões realizada pelas Lojas Novalar. O material será destinado à enfermaria oncológica do São Daniel Comboni, beneficiando diretamente pacientes em tratamento contra o câncer.
A entrega aconteceu na sede da ASSDACO e foi marcada por um gesto de solidariedade e compromisso social. Segundo a entidade, os colchões irão oferecer mais conforto e qualidade no atendimento aos pacientes oncológicos, reforçando o cuidado e a humanização no tratamento.
A ASSDACO agradeceu publicamente às Lojas Novalar pela doação, destacando a importância de parcerias que fortalecem a missão de apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade.
“Gestos como esse fazem a diferença e renovam nossa esperança de dias melhores para quem enfrenta a luta contra o câncer”, destacou a coordenadora da ASSDACO, Aparecida Miranda (Cidinha).
