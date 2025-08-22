Após destróieres, governo Trump envia esquadrão anfíbio com 3 navios de guerra para costa da Venezuela, diz agência

Publicada em 22/08/2025 às 15h28
Os Estados Unidos enviaram um esquadrão anfíbio com três navios para o sul do Caribe para se somar aos três destróieres já despachados à região, disseram à agência de notícias Reuters dois oficiais americanos informados sobre a operação na noite de quarta-feira (20).
Segundo o governo Trump, o envio de navios de guerra à região tem o objetivo de enfrentar ameaças de cartéis de drogas latino-americanos. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse na quarta-feira que "os EUA se acham donos do mundo", chamou a mobilização militar de agressão imperialista e que Trump usa as operações contra o tráfico de drogas como pretexto para intervir no país.
Segundo os oficiais ouvidos pela Reuters, que falaram sob condição de anonimato, o USS San Antonio, o USS Iwo Jima e o USS Fort Lauderdale podem chegar à costa da Venezuela já no domingo (24). Os navios formam o Grupo de Prontidão Anfíbia Iwo Jima e transportam, juntos, 4.500 militares, incluindo 2.200 fuzileiros navais, disseram as fontes. (Veja fotos dos navios abaixo)
O Departamento de Defesa dos EUA anunciou na segunda-feira o envio do esquadrão anfíbio, que teria ocorrido no dia 14, porém não disse para onde os navios foram despachados, alegou apenas se tratar de "um deslocamento programado".
Comentários
Seja o primeiro a comentar!