Após destróieres, governo Trump envia esquadrão anfíbio com 3 navios de guerra para costa da Venezuela, diz agência
Por G1
Publicada em 22/08/2025 às 15h28
Nos acompanhe pelo Google News

Os Estados Unidos enviaram um esquadrão anfíbio com três navios para o sul do Caribe para se somar aos três destróieres já despachados à região, disseram à agência de notícias Reuters dois oficiais americanos informados sobre a operação na noite de quarta-feira (20).

Segundo o governo Trump, o envio de navios de guerra à região tem o objetivo de enfrentar ameaças de cartéis de drogas latino-americanos. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse na quarta-feira que "os EUA se acham donos do mundo", chamou a mobilização militar de agressão imperialista e que Trump usa as operações contra o tráfico de drogas como pretexto para intervir no país.

Segundo os oficiais ouvidos pela Reuters, que falaram sob condição de anonimato, o USS San Antonio, o USS Iwo Jima e o USS Fort Lauderdale podem chegar à costa da Venezuela já no domingo (24). Os navios formam o Grupo de Prontidão Anfíbia Iwo Jima e transportam, juntos, 4.500 militares, incluindo 2.200 fuzileiros navais, disseram as fontes. (Veja fotos dos navios abaixo)

O Departamento de Defesa dos EUA anunciou na segunda-feira o envio do esquadrão anfíbio, que teria ocorrido no dia 14, porém não disse para onde os navios foram despachados, alegou apenas se tratar de "um deslocamento programado".

Geral CARTÉIS DE DROGAS
Imprimir imprimir