Após anúncio de concurso público na prefeitura, professor dá dicas de como conquistar uma vaga

Publicada em 25/08/2025 às 11h18
Candidatos começam a se preparar para a disputa por uma vaga no serviço público municipal, por meio do maior concurso público já feito em Porto Velho. A expectativa é que ainda este ano seja lançado, pelo menos, um edital, e por isso é importante que os concurseiros se preparem para as provas.
Uma das etapas da prova é a redação. Por isso, a redação em concurso público desempenha um papel fundamental na seleção dos candidatos. Por meio da redação, as bancas organizadoras têm a oportunidade de observar não apenas o domínio da língua portuguesa, mas também a capacidade de expressão, argumentação e análise crítica dos candidatos.
Segundo o professor de redação para concursos, Adriano Alexandre, a maioria dos concursos, além da prova objetiva, exige uma prova discursiva, por isso os candidatos precisam traçar uma estratégia para escrever um texto coerente, claro e bem estruturado que alavanque a pontuação nas provas e principalmente o candidato possa conquistar nota para ser aprovado.
“As bancas costumam cobrar dois tipos principais de texto: o dissertativo argumentativo, que exige uma defesa de opinião sobre temas da atualidade, e o dissertativo expositivo, no qual o candidato deve apresentar com clareza os aspectos indicados pela proposta. Em suma, um exige posicionamento e o outro, exige explicação”, pontuou o professor.
Cada edital pode ter particularidades, por isso é preciso buscar informações sobre qual a banca do concurso para poder estudar provas anteriores, analisar os critérios específicos de correção disponibilizados e, principalmente, dentro do formato exigido. Além disso, a redação possibilita ao candidato demonstrar sua capacidade de apresentar soluções, organizar pensamentos e ainda abordar perspectivas sobre determinado conteúdo.
De acordo com Adriano Alexandre, os concursos costumam cobrar temas da atualidade
“Tem que treinar! Não espere o edital sair para começar. O ideal é escrever pelo menos uma redação por semana e enviá-la para correção com alguém capacitado. Através desses treinos, você vai saber o que precisa melhorar e, quando chegar a prova, você estará apto e seguro para o desafio. Aos concurseiros, se preparem, pois quando o edital for divulgado, você estará preparado para as provas”, disse o professor de redação.
Ainda de acordo com Adriano Alexandre, os concursos costumam cobrar temas da atualidade, por isso, é importantíssimo manter uma rotina de leitura: jornais, portais confiáveis e artigos de opinião. Além disso, busque referências históricas, filosóficas, sociológicas, literárias, pois essas referências aprofundarão os argumentos e enriquecerão o repertório pessoal.
Veja aqui mais dicas de como se preparar para o concurso mesmo antes do edital.
SOBRE O CONCURSO
Essa é uma conquista histórica e os salários podem chegar até R$ 22 mil. Serão vagas para diferentes áreas, como, por exemplo, na Saúde, Educação, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores (Ipam) e Controladoria Geral do Município.
Outro concurso bastante esperado pelos porto-velhenses é o da Guarda Municipal. De acordo com Léo Moraes, o projeto foi apresentado, encaminhado e aprovado na Câmara de Vereadores.
Algumas áreas estão há mais de 20 anos sem a realização de concurso público. Uma comissão foi criada para estabelecer os critérios para contratar a empresa para realizar o certame nas mais diversas áreas. Os editais, então, serão publicados de acordo com o andamento das empresas contratadas.
Texto: André Oliveira
Comentários
Seja o primeiro a comentar!