Após 13 anos de espera da comunidade, Prefeitura entrega hoje a Unidade de Saúde da Família do bairro Três Marias

Por muitos anos, o município de Porto Velho atravessou uma crise grave na saúde pública, como a falta de medicamentos, de profissionais, equipamentos e ainda unidades básicas abandonadas. Essa realidade foi vivida pelos moradores do bairro Três Marias, zona Leste da capital, que enfrentaram sérias dificuldades no atendimento à saúde pública.
A esperança de uma nova realidade surgiu há 13 anos, com o anúncio da construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na região, com o mesmo nome do bairro, localizada na rua Daniela. Embora inaugurada em 2013, a Unidade Três Marias nunca foi aberta para os moradores. Ao longo dos anos, o local ficou abandonado e sua estrutura foi totalmente depredada por vândalos.
Quem sabe muito bem como era o cenário da unidade abandonada, é a moradora Tânia Regina, que vive na região há mais de 30 anos. De acordo com a moradora, o prédio ficou destruído e os vândalos levaram tudo que tinha na unidade. Além disso, era um perigo passar pelo local, já que não existia segurança nenhuma.
“A gente sempre reclamou dessa situação e nunca fizeram nada por nós. Quem vê as imagens de como era por aqui, não acredita que a unidade ficou daquele jeito. Além da questão da segurança, quem precisa de uma consulta precisa se deslocar para outras unidades distantes de suas casas. Uma situação muito complicada que, com fé em Deus, vai mudar a partir de agora”, disse a moradora.
FIM DO SOFRIMENTO
Os problemas da saúde pública no bairro Três Marias estão com os dias contados e a população não precisará mais percorrer longas distâncias em busca de atendimento médico. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), inaugura nesta segunda-feira (25), a Unidade de Saúde da Família Três Marias (USF).
A iniciativa vai pôr fim ao sofrimento de cerca de 16 mil moradores que moram no bairro e adjacências, que até então precisavam se deslocar para outras localidades em busca de atendimento médico, por mais básico que fosse. No total, foram investidos R$ 2.989.697,88, recursos oriundos da própria Semusa.
A USF conta com quatro consultórios clínicos, dois consultórios odontológicos, consultório de enfermagem, consultório ginecológico, sala de nebulização e farmácia, entre outros setores. Segundo da diretora da Atenção Básica da unidade, Rafaela Castiel, o local vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
“Nós temos uma equipe com quatro médicos, quatro enfermeiros, quatro odontólogos, 16 técnicos de enfermagem e 20 agentes comunitários. Hoje a unidade está preparada para receber a população e temos o compromisso de prestar o serviço para a população e a ansiedade é grande, porque são muitos anos de espera por esse momento. A gente vê também a alegria da população que passa aqui na frente e fica perguntando quando será aberta”, disse a diretora.
A solenidade de entrega, contará com a presença de outras autoridades municipais, e acontecerá na tarde desta segunda-feira (25), às 16h30. Para o secretário da Semusa, Jaime Gazola, a inauguração marca um novo momento da gestão em benefício da saúde no município. “Esse com certeza será um marco para a população e o prefeito Léo Moraes tem dado passos significativos na saúde da capital nesses oito meses de gestão. A partir de agora os moradores em especial do Três Marias, terão uma nova realidade”, finaliza.
