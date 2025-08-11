AMT revitaliza sinalização de trânsito para reduzir acidentes em Ji-Paraná

Publicada em 11/08/2025 às 14h21
Nesta segunda-feira (11), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Autarquia Municipal de Trânsito (AMT), intensificou os trabalhos de revitalização das faixas de pedestres, priorizando áreas próximas a escolas, unidades de saúde e locais de grande fluxo de pessoas. O objetivo é reforçar a segurança viária, especialmente para pedestres durante a travessia, prevenindo atropelamentos e coibindo a imprudência de motoristas.
O presidente da AMT, Oribe Junior, ressaltou que as ações de revitalização e melhoria da sinalização fazem parte de um cronograma permanente da autarquia, que também inclui programas de educação no trânsito, palestras e presença ostensiva nas ruas. “É um trabalho constante. As faixas, expostas ao forte sol da nossa região, acabam se desgastando com o tempo, e a revitalização é necessária. Essa ação garante o direito de ir e vir da população e salva vidas. Em alguns pontos, utilizamos cores que aumentam a visibilidade”, destacou.
A Prefeitura de Ji-Paraná monitora de perto os índices de acidentes no município, reforçando a importância da manutenção preventiva e da revitalização da sinalização horizontal. Paralelamente, a equipe técnica da AMT também realiza a recuperação e substituição de placas de regulamentação sempre que necessário.
Essa iniciativa contribui não apenas para a segurança de quem circula pelas ruas e avenidas, mas também reafirma o compromisso da administração municipal em oferecer um trânsito mais seguro e eficiente. A revitalização das faixas integra um conjunto de melhorias planejadas, que inclui ainda investimentos em novas tecnologias para reduzir acidentes e promover a ordem no tráfego de Ji-Paraná.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!