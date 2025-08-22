Alunos da Escola Municipal Nações Unidas visitam Parque Natural em Porto Velho

Publicada em 22/08/2025 às 15h45
Cerca de 20 alunos da Escola Municipal Nações participaram de uma visita repleta de emoção, curiosidade e atividades em Educação Ambiental, no Parque Natural Raimundo Paraguassu de Oliveira, em Porto Velho. Os estudantes puderam conhecer mais sobre a unidade de conservação, que conta com 390 hectares com uma fauna e flora que encantam os visitantes.
Quem ficou emocionado com o Parque Natural foi o estudante de 10 anos de idade, Fabiano Araújo. Essa foi a primeira visita do aluno que está no 5ª ano do ensino fundamental. “Essa é minha primeira vez aqui e eu achei muito bonito todo o espaço. Eu gostei muito dessa parte dos besouros que são macetas e eu fiquei encantado”, disse o estudante.
A aluna Alice Almeida, 10 anos, já esteve no parque outras vezes e, mesmo assim, sempre fica encantada com o que encontra no local. “Eu acho muito incrível poder ver todos esses animais, além de insetos porque é uma experiência única. Eu gosto de ver mais a parte das cobras, elas são bonitas e eu não tenho medo delas, não”, brincou Alice Almeida.

O Parque Natural conta com diversos atrativos para os estudantes, entre eles, o Museu do Acervo Biológico apresenta espécies da fauna amazônica em técnicas de taxidermia e preservação úmida com mais de 150 itens, espaços de lazer e convivência com playground coberto, área para piquenique, tirolesa, internet gratuita e água potável e ainda trilha suspensa, com um caminho de 900 metros elevados no meio da mata, proporcionando uma imersão segura e emocionante na floresta amazônica.
NATUREZA QUE ENCANTA
De acordo com a gestora da escola, Sandra Moraes, a princípio os estudantes participaram de uma palestra na escola sobre as queimadas. A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) e como premiação para os estudantes que participaram, eles foram contemplados com o passeio no parque.
“Tudo isso faz parte do que a escola já vem desenvolvendo dentro de sala de aula. E a Sema é nossa parceira nessa iniciativa e as nossas crianças ficam felizes com essa visita no parque. Essa é a primeira vez de muitos estudantes e tenho certeza que eles sairão daqui com outro olhar sobre o meio ambiente da nossa cidade”, disse a gestora.
A Escola Municipal Nações conta com cerca de 240 estudantes do 1º ao 5ª ano do fundamental e a expectativa é que outros estudantes também tenham a oportunidade de vivenciar os atrativos oferecidos no Parque Natural. Segundo o professor, Antônio Marcos, essa é uma grande iniciativa da prefeitura que deve ser aproveitada por muitos outros estudantes.
“É de extrema importância pelo fato deles terem esse contato com o meio ambiente, porque uma coisa é você ver na sala de aula e aqui é outra realidade. Eu garanto que isso vai ser bem significante para eles, pois são momentos assim que ficam guardados na nossa memória. Espero poder voltar mais vezes e a Prefeitura possa incentivar ainda mais a visitação nesse local encantador”, concluiu o professor.
