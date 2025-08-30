Aluna do Campus Ariquemes é escolhida para representar Rondônia em Brasília

Publicada em 30/08/2025 às 08h50
Estudante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ariquemes, é escolhida para representar Rondônia em Brasília. Maria Rita Silva Rocha foi eleita durante o VIII Encontro de Lideranças Estudantis do IFRO (E-Líderes). O evento ocorreu nos dias 19 e 20 de agosto, no IFRO Campus Cacoal, e reuniu estudantes líderes e representantes de turma, membros de grêmios estudantis, diretórios e centros acadêmicos de todos os campi da instituição. De Ariquemes foi uma delegação de 13 alunos, representantes dos cursos técnico e superior.
Os alunos líderes do Campus Ariquemes tiveram grande engajamento e contribuíram de forma significativa para as atividades do encontro. Como destaque, a estudante do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, Maria Rita Silva Rocha, foi eleita para representar os estudantes do IFRO em Brasília.
Maria Rita participará de visitas institucionais a Ministérios e outros órgãos, com o objetivo de fortalecer o diálogo entre o IFRO e o Governo Federal. Junto com gestores, ajudará a apresentar as demandas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com ênfase nas questões orçamentárias, estruturais e de assistência estudantil, além de promover a participação estudantil como estratégia de formação cidadã e representatividade discente.
“Essa oportunidade está sendo algo muito interessante para mim. Confesso que fiquei surpresa quando vi que fui escolhida, estou com as expectativas bem altas com relação ao evento e espero que essa participação em Brasília seja enriquecedora. Espero levar nossas demandas e que elas sejam atendidas, assim nos proporcionando uma melhor qualidade de ensino”, diz Maria Rita.
O E-Líderes 2025 também contou com rodas de conversa, grupos de trabalho, palestras e a produção da Carta Manifesto da Central de Líderes do IFRO, fortalecendo o protagonismo e a participação democrática dos alunos.
