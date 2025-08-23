Agronegócio: Prefeitura intensifica negociações para pavimentação da Expresso Porto

Publicada em 23/08/2025 às 11h05
A pavimentação da rota conhecida como Expresso Porto é um antigo sonho dos produtores do agronegócio em Porto Velho. A obra, considerada estratégica para o desenvolvimento da capital e de Rondônia, representa progresso, segurança e fluidez no escoamento da produção, mas, até hoje, não saiu do papel.
Atualmente, devido à precariedade da estrada, o tráfego de caminhões com destino aos portos da hidrovia do Madeira continua passando pelas vias urbanas, como a avenida Jorge Teixeira, onde já foram registradas diversas tragédias.
Embora esteja incluída no plano de ação da concessionária da BR-364, a obra tem previsão de execução em até seis anos. Esse prazo tem mobilizado a Prefeitura de Porto Velho, que busca antecipar o início da pavimentação.
“Diante da importância dessa obra para a capital e para todo o Estado, iniciamos uma discussão com o presidente Lula, através do ministro dos Transportes, Renan Filho, além da concessionária responsável, para pedir a antecipação da execução dessa obra tão necessária”, afirmou o prefeito Léo Moraes.
Com a via asfaltada, o tráfego pesado terá uma rota segura, o trânsito urbano ficará mais leve e vidas serão preservadas. “Porto Velho precisa dessa mudança agora, não daqui a anos”, reforçou o prefeito.
As negociações em Brasília devem continuar nos próximos meses, até que a pavimentação da Expresso Porto seja, enfim, uma realidade.
