Agroindústria familiar de Candeias do Jamari conquista quatro títulos seguidos no ConQueijo

O cheiro do queijo fresquinho já faz parte da rotina da família Lacklein, em Candeias do Jamari. Mas foi só a partir de 2022 que essa tradição caseira ganhou palco estadual. De lá para cá, a Agroindústria coleciona troféus no Concurso de Qualidade de Queijos de Rondônia (ConQueijo), promovido pelo governo de Rondônia, e se tornou referência quando o assunto é provolone de qualidade.
Foram quatro anos seguidos de premiações, um feito que surpreendeu até a própria família. Quem conta é Jéssica Felix, que junto com a família toca a agroindústria. “No início entramos como quem não quer nada, não sabíamos como funcionaria. Acabamos campeões logo de cara e entramos em êxtase, foi uma coisa maravilhosa. Agora, nas últimas vezes, já sentimos como uma obrigação, porque virou uma meta. Após quatro anos ganhando na categoria do provolone, para a gente é um desafio muito grande”, destacou.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou o impacto do programa do governo na vida das pessoas. “Quando apoiamos o pequeno produtor, garantimos geração de renda, além do fortalecimento da economia. O ConQueijo valoriza a agroindústria familiar e mostra para todo o Brasil a qualidade do que é produzido em Rondônia.”
CONCURSO QUE MUDOU A HISTÓRIA
O ConQueijo nasceu em 2022, dentro da Rondônia Rural Show Internacional, com a missão de valorizar a produção familiar e estimular a qualidade dos queijos artesanais. Em cada edição, dezenas de agroindústrias disputam categorias como muçarela, coalho, minas padrão, massa filada e provolone.
Edição de 2025 do ConQueijo levou a família novamente ao pódio
Os vencedores não levam apenas o troféu para casa. O concurso oferece recursos financeiros, equipamentos e análises laboratoriais, ferramentas que ajudam os produtores a melhorar processos e conquistar novos mercados. Em 2024, por exemplo, a família Lacklein faturou R$ 21 mil em premiações somando as categorias muçarela e provolone.
Além disso, os campeões participam de missões técnicas apoiadas pelo estado, ampliando conhecimentos sobre boas práticas de fabricação e gestão.
O titular da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Luiz Paulo, ressaltou que os concursos estaduais vão além da premiação, “Esse concurso demonstra a força do pequeno produtor. Cada queijo premiado carrega a história de uma família que encontrou na agroindústria uma oportunidade de crescer e gerar renda. Seguimos trabalhando para ampliar ainda mais o apoio, levando assistência técnica e abrindo mercados para os produtos rondonienses.”
Linha do Tempo – ConQueijo x Família Lacklein
2022 – Lacklein estreia no concurso conquistando:
1º lugar – Provolone
3º lugar – Muçarela
3º lugar – Massa Filada
Premiações incluíram missões técnicas e análises laboratoriais.
2023- Família retorna ao pódio com:
1º lugar – Provolone
2º lugar – Muçarela
3º lugar – Massa Filada
2024– Agora com o tema: “Cacau, um novo começo”, família Lacklein conquista:
1º lugar – Provolone
1º lugar – Muçarela
2025 – O mais recente título de melhor:
1º Provolone
3º Muçarela
Somando R$ 21 mil em prêmios.
