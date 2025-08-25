Agosto Lilás: Ministério Público de Rondônia promove atividades em Ariquemes

Publicada em 25/08/2025 às 14h37
O Ministério Público de Rondônia, por meio da promotora de Justiça Elba Souza de Albuquerque e Silva Chiappetta, coordenou entre os dias 19 e 22 de agosto, em Ariquemes, uma série de atividades da campanha “Agosto Lilás”, que tem como objetivo o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. As ações reuniram comunidade, estudantes, líderes religiosos, mulheres e também agressores com medidas protetivas em andamento, levando informação, prevenção e incentivo à denúncia.
Pit-Stop e Cinema Rodoviário
Na terça-feira (19/8), o MPRO, em parceria com Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Guarda Municipal, Casa Noeli dos Santos, Conselho Municipal da Mulher e Comissão da Mulher Advogada, realizou mobilização social na Avenida Tancredo Neves e na Feira Municipal.
A iniciativa incluiu um pit-stop educativo e o Cinema Rodoviário, com exibição de vídeos e diálogos sobre prevenção e canais de denúncia. Cerca de 200 pessoas participaram e aproximadamente 100 veículos foram abordados. Foram entregues materiais da campanha “Não é Não!”, com instrumentos como o assediômetro (que mostra diferentes formas de assédio) e o violentômetro (que explica como identificar situações de violência).
Palestra com líderes religiosos
Na quarta-feira (20/8), no auditório da Promotoria de Justiça de Ariquemes, a promotora apresentou o tema “Panorama jurídico da violência doméstica de gênero no Vale do Jamari e o papel das lideranças religiosas”.
Foram discutidos os tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha e o chamado Ciclo da Violência Doméstica — que mostra como as agressões podem se repetir em etapas, da tensão à violência e depois à reconciliação. A promotora destacou o papel das lideranças religiosas em orientar mulheres a procurar órgãos de proteção, como a Polícia Militar (190), a Central de Atendimento à Mulher (180) e o próprio Ministério Público.
Projeto Face a Face
Na quinta-feira (21/8), pela manhã, também no auditório da Promotoria, ocorreu palestra dentro do Projeto Face a Face, destinada a homens que respondem a medidas protetivas de urgência. A atividade tratou da importância das medidas protetivas na violência doméstica e familiar e explicou os deveres dos agressores diante das decisões judiciais.
O projeto é resultado de parceria entre Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Militar, Casa Noeli dos Santos e outros órgãos. As palestras são ministradas mensalmente e buscam orientar e reeducar os agressores, para evitar reincidência e garantir mais proteção às mulheres.
Roda de conversa com mulheres
Ainda no dia 21/8, no período da tarde, foi realizada a Roda de Conversa “O Espiral do Eu”, conduzida pela psicóloga Mariana Carvalho, do Instituto Vida Plena. A atividade reuniu mulheres para refletir sobre autoestima, autoconhecimento e fortalecimento das relações, como forma de prevenção à violência.
Escola da zona rural
Na sexta-feira (22/8), a promotora esteve na Escola Municipal Jorge Luiz Moulaz, na zona rural de Ariquemes, dentro do projeto “Maria da Penha vai à Escola”. Alunos do 7º ano ao Ensino Médio receberam informações sobre os mecanismos de proteção previstos na Lei Maria da Penha, dados sobre feminicídio e o Ciclo da Violência Doméstica.
Os estudantes receberam materiais educativos, como o leque “Não é Não!”, com o assediômetro e o violentômetro, além de fôlderes do Núcleo de Atendimento às Vítimas (Navit).
