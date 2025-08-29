Agosto Dourado: Prefeitura reúne cerca de 40 mamães e promove ações de saúde preventiva

Publicada em 29/08/2025 às 09h26
Em alusão à campanha Agosto Dourado, a Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na última quarta-feira, 28 de agosto, uma ação especial no Parque Botânico Municipal, reunindo cerca de 40 mamães em um momento de aprendizado e troca de experiências.
A programação contou com palestras sobre a importância da amamentação, incluindo orientações práticas sobre a pega correta do bebê e dicas para uma amamentação mais tranquila e saudável. Além disso, as equipes do SAMU conduziram uma palestra sobre primeiros socorros, oferecendo informações essenciais para situações de emergência no cuidado com os pequenos.
A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em promover ações de saúde preventiva, incentivar o aleitamento materno e apoiar as mães de Ariquemes, garantindo mais segurança e qualidade de vida para mães e bebês.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!