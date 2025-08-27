Agentes de Theobroma participam de capacitação voltada para ferramentas de combate ao Aedes Aegipty

Publicada em 27/08/2025 às 08h28
Entre os dias 19 e 22 de agosto, agentes de endemias dos municípios de Jaru e Theobroma participaram de uma capacitação voltada às atividades das práticas de taxonomia do Aedes Aegipty, métodos práticos de realização do levantamento entomológico LIRAa/LIA e uso do Sistema do Programa Nacional de Controle da Dengue (SisPNCD).
Durante o treinamento, promovido pelo Governo de Rondônia por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia – AGEVISA, os agentes do município de Jaru, convocados recentemente por meio de concurso público, receberam treinamento sobre preenchimento do SisPNCD, práticas em laboratório de identificação das formas imaturas das espécies coletadas e uso correto de bombas/UBV costal motorizado.
De acordo com a secretária de saúde de Jaru, Jaíne Barboza, a capacitação é necessária para que os novos agentes desempenhem corretamente suas funções. “Estamos iniciando a época de combate ao mosquito da dengue, por isso é essencial ter nossa equipe bem treinada e com todo o conhecimento necessário para realizar seu trabalho em campo e também os trâmites internos”, disse.
