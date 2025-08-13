Advogado se prepara para disputar o Senado, políticos de Rondônia formalizam apoio a Lula, mudanças na Secom do Governo do Estado

Publicada em 13/08/2025 às 14h00
Senado – A lista de nomes em condições de concorrer a senador nas eleições gerais do próximo ano, quando teremos duas das três vagas ao Senado em disputa, hoje ocupadas por Confúcio Moura e Marcos Rogério, presidentes regionais do MDB e PL, respectivamente vem aumentando. Filiado ao PDT, presidido no Estado pelo ex-senador Acir Gurgacz, o advogado de Porto Velho, Elton Assis trabalha uma pré-candidatura ao Senado para as eleições de outubro de 2026. Elton é especialista em Direito do Trabalho, Administrativo e Tributário e comprometido com a ética e defesa de os direitos do cidadão. Já temos vários nomes na lisa de pré-candidatos ao Senado, a maioria do interior. Por enquanto, o governador Marcos Rocha (União), que depende de alguns ajustes, pela Capital, e terá que renunciar em abril do próximo ano. Agora surge uma nova opção em Porto Velho, o combativo advogado Elton Assis.
Caminhada – Se depender de parceiros políticos de Rondônia para se reeleger, o presidente Lula da Silva (PT) está bem alicerçado em Rondônia, um dos Estados onde os seguidores de Direita concentram maior número de adeptos. Na sua passagem por Rondônia, na sexta-feira (8), Lula liberou cerca de R$ 1,5 bilhão em obras como a ponte binacional no Rio Mamoré ligando Guajará-Mirim a Guayaramerin e outros projetos importantes para o Estado. Um grupo de partidos formados pelo PT, MDB, PSB, PDT, PCdoB, PV, Psol, REDE, Cidadania, personalidades, centrais sindicais e movimentos sociais, entregou documento ao presidente Lula, de apoio à luta política denominada de Caminhada da Cidadania envolvendo uma plêiade de lideranças políticas regionais.
Cidadania – O documento destaca que Rondônia, terra de rios imensos, florestas vivas, povo originário de biodiversidade, onde pulsa forte a riqueza do agronegócio, sempre foi colocada à margem dos grandes projetos modernizadores em nível nacional e o seu povo na condição de coadjuvante. Trecho do documento diz, que a nosso ver, “a sua reeleição é essencial para manter o país no rumo da inclusão, da justiça social, da democracia e, sobretudo, da defesa e preservação da Amazônia. Colocamo-nos ao lado de Vossa Excelência na continuidade do projeto que recolocou os pobres no orçamento, defendeu os direitos trabalhistas, protegeu a Amazônia e resgatou a dignidade do povo brasileiro. Apoiamos sua reeleição por acreditarmos que a democracia, os direitos sociais e o meio ambiente devem continuar no centro da agenda nacional. Por nossa vez, em nosso estado, comprometemo-nos a construir uma aliança política ampla e estratégica, com candidaturas representativas do campo progressista à Câmara Federal, Assembleia Legislativa, Governo do Estado e ao Senado. Uma aliança que vá além dos interesses partidários e individuais dos seus quadros - que esteja focada no projeto coletivo e duradouro para o povo rondoniense”.
Secom – Após quase cinco anos como secretaria de Comunicação Social (Secom) do Governo do Estado, Rosângela Aparecida da Silva mudou de função na estrutura do governamental. No “Diário Oficial” do Estado de terça-feira (12), foi publicada a exoneração de Rosângela, a pedido, e sua nomeação para o cargo de Direção Superior do Gabinete do Governador Marcos Rocha (União). A adjunta da Secom, Diana Silva Abichabki Pereira também foi nomeada para a assessoria do governador. Rosângela substituiu o jornalista Lenilson Guedes, hoje na comunicação da Polícia Militar e desenvolveu um trabalho eficiente em uma área muito difícil de conduzir. Deixa uma folha de bons serviços prestados e Rocha certamente terá uma assessoria das mais eficientes na sua caminhada política, que tem como projeto-futuro uma candidatura ao Senado em 2026.
Secom II – No mesmo DO de terça-feira foram publicadas as nomeações dos substitutos de Rosângela e Diana. Para a chefia da Secom foi nomeado Renan Fernandes Barreto e, como adjunto, Francisco Holanda Iananes de Oliveira. Ambos têm enorme desafio pela frente, pois não é missão das mais fáceis conduzir a área de comunicação de uma estrutura de governo. Acreditamos que o setor deveria ser dividido, em forma de parceria, as áreas de jornalismo e de publicidade. Em passado recente, eram encaminhados releases entregues pessoalmente em cada órgão de comunicação, depois o e-mail, e hoje, via redes sociais e outros meios eletrônicos. É tudo muito rápido e difícil de administrar. Se a publicidade fosse desvinculada do jornalismo, os órgãos públicos seriam mais bem atendidos na divulgação dos fatos. Boa sorte e sucesso ao Renan e ao Chico Holanda, porque a missão é das mais desafiadoras.
Respigo
Boa parte da área central de Porto Velho, que já teve um comércio forte, hoje está tomada por andarilhos e pessoas que vivem nas ruas pedindo ajuda. Isso ocorre na maioria de os semáforos, principalmente com sérios prejuízos para o comércio, porque é comum pessoas dormindo nas calçadas, nas portas de comércio +++ Seria importante, que a área social da prefeitura e do Governo do Estado unissem forças para, ao menos uma vez por semana, recolher esse povo e leva-los para um banho, higienização e troca de roupas, que se conseguiria com doações. Além das lojas, as pessoas que utilizam o transporte coletivo têm que conviverem diretamente com essas pessoas, porque eles fazem dos abrigos nas paradas dos ônibus, locais para dormirem durante o dia +++ O nível do Rio Madeira em Porto Velho tem baixado com regularidade nos últimos dias. Existe preocupação com a estiagem, que poderá deixar o rio inavegável +++ Hoje (13) o nível do Madeira em Porto Velho era de 4.50m. Segundo beiradeiros, que moram ao longo do Madeira, este ano não teremos problemas com a possibilidade de estiagem prolongada, como em 2024, quando a navegação ficou prejudicada, porque o rio esteve até acima do nível no período de chuvas.
Comentários
