Ações do governo de Rondônia garantem apoio aos extrativistas da Reserva Extrativista Rio Pacaás Novos

Publicada em 11/08/2025 às 11h36
Buscando garantir o suporte necessário para o desenvolvimento de suas atividades de forma sustentável, o governo de Rondônia entregou nos dias 7 e 8 de agosto, 90 (noventa) cestas básicas para as famílias extrativistas da Reserva Extrativista Rio Pacaás Novos, mantendo viva a proteção de uma das áreas mais importantes para a conservação ambiental em Rondônia.
A ação coordenada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), através da Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUC), utilizando os dados socioeconômico dos comunitários e visando assegurar o atendimento social às famílias beneficiadas, buscou parceria com a Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), que de pronto, disponibilizou as cestas para atender os moradores da unidade.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, valorizar as famílias extrativistas é também cuidar do patrimônio natural. “Cada medida de apoio contribui para que essas comunidades permaneçam na floresta, protegendo-a para as futuras gerações”, pontuou.
Segundo o coordenador da CUC, Daniel de Souza, essa ação dá continuidade ao trabalho iniciado ano passado, quando foram distribuídos filtros de água para melhorar a qualidade de vida das famílias. “Mais do que um gesto de apoio social, essa iniciativa representa um investimento direto na permanência das comunidades tradicionais, que atuam como guardiãs da floresta e da biodiversidade”, destacou.
De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a ação representa um compromisso permanente com os extrativistas. “As comunidades extrativistas são parte essencial na preservação das florestas e na manutenção dos recursos naturais. Esse trabalho é contínuo e voltado para garantir melhores condições de vida às comunidades tradicionais”, ressaltou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!