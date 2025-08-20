Ações da Prefeitura de Porto Velho incentivam alimentação saudável nas escolas

Publicada em 20/08/2025 às 11h26
Em um ambiente escolar, onde os alunos enfrentam desafios diários de aprendizado, concentração e principalmente energia, ter uma alimentação saudável é um dos pontos fundamentais para o desenvolvimento físico e mental dos estudantes. Essa alimentação correta pode ser o diferencial para alcançar o sucesso no futuro.
Na Escola Municipal Rio Madeira, no bairro Nova Esperança, a alimentação também é levada a sério. De acordo com a gestora da instituição, Erika Navarro, são cerca de 380 alunos do infantil ao fundamental, que recebem alimentação de qualidade todos os dias, com cardápios variados que são planejados por profissionais.
“Nossos estudantes merecem sempre as melhores alimentações. Nossa merenda é bem diversificada, planejada por nutricionista que fornece sempre o melhor cardápio e com produtos que ajudam no desenvolvimento deles. Só para vocês terem noção, no nosso cardápio tem até peixe, que enriquece ainda mais a qualidade da nossa alimentação e eles adoram”, disse a gestora.
A alimentação de qualidade para todos proporciona um ambiente amistoso e acolhedor para os alunos e também para os servidores. A felicidade estampada no rosto da estudante Giovanna Yarla, 9 anos, que está no terceiro ano do fundamental e aproveita todas as merendas da Escola Rio Madeira. “Eu gosto muito da merenda aqui da escola. Todo dia tem alguma coisa diferente e eu aproveito porque as comidas são muito gostosas”, concluiu a aluna.
FRUTAS NO CARDÁPIO
A merenda escolar é uma ferramenta importante dentro do processo pedagógico, também colabora para o desenvolvimento e aprendizado dos alunos. Na rede pública municipal, a Prefeitura de Porto Velho prioriza, desde o início da gestão, a qualidade da educação com investimentos na alimentação, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed).
Por conta disso, a Prefeitura criou o projeto-piloto “Lanche Extra” em toda a rede municipal de ensino. Através desse projeto, estudantes da rede municipal recebem um lanche extra todas as sextas-feiras, na saída do período escolar. A iniciativa contempla principalmente frutas e produtos regionais da agricultura familiar.
A nutricionista e gerente de Alimentação Escolar da Semed, Fernanda Miranda, esclarece que essa iniciativa do Lanche Extra realizado pela Prefeitura, é mais do que alimentação, é a promoção de saúde, garantia de direitos e cuidados com os estudantes e ainda contribui diretamente na educação nutricional, incentivando hábitos alimentares saudáveis desde cedo.
“Essa alimentação foi pensada para o final de semana e principalmente para alunos que não têm condições de terem adesão as frutas. Esse é um projeto-piloto, mas ainda vamos melhorar e adaptar o cardápio. Essa é uma determinação do prefeito Léo Moraes para que nossas crianças possam receber alimentos de qualidade nas escolas. Ressalto que todos nossos alunos, além dos finais de semana, recebem alimentação de qualidade todos os dias”, finaliza.
FELICIDADE NA ESCOLA
Os alunos recebem diversas frutas, entre elas, laranja, banana, maçã e tangerina. O agente funerário, Israel Wellington, é pai do estudante Erick de Moraes, 6 anos, e agradeceu à Prefeitura pela iniciativa. “Essa é uma iniciativa nota 10. Com essa distribuição de frutas, vai ajudar muito em casa e ajudar na nossa renda, já que nem sempre eu consigo comprar as frutas. Ele ficou tão feliz no primeiro dia que recebeu, que eu também fiquei, foi um momento importante para nossa família”, disse o pai.
A estudante Milena Cristina, 7 anos, está no primeiro ano e ficou encantada com a lancheira, em especial com uma fruta: a banana. “Eu gosto muito de comer banana. Quando eu chegar em casa vou pedir da minha mãe para comer. Eu fiquei muito feliz com essa lancheira, porque é gostosa e faz bem para nossa saúde”, concluiu.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!