Ação do deputado Ezequiel Neiva fortalece produção de café em Machadinho do Oeste

Publicada em 29/08/2025 às 13h40
Parlamentar tem viabilizado a entrega de calcário em diversas propriedades rurais do município (Foto: Alexandre Almeida | Secom ALE/RO)
A agricultura familiar tem ganhado cada vez mais força em Machadinho do Oeste graças ao apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil). Por meio de emendas parlamentares, o parlamentar tem viabilizado a entrega de insumos essenciais como o calcário, beneficiando diretamente centenas de pequenos produtores da região.
Um dos beneficiados com a iniciativa é o produtor Rogério de Carvalho Araújo, integrante da Associação dos Produtores Rurais Terra Boa (Asproterb), que utiliza o calcário na plantação de café. O resultado já é visível na lavoura: pés de café saudáveis e produtivos, com idades entre 18 e 20 meses, evidenciam a eficácia da correção do solo.
Produção agrícola tem intensificado na região de Machadinho do Oeste
“Contamos com o apoio fundamental do nosso governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), grande incentivador da agricultura familiar, e também com o prefeito Paulo da Remap (PL), que tem sido um parceiro comprometido com o desenvolvimento de Machadinho do Oeste”, destacou Ezequiel Neiva.
Além da agricultura, o deputado Ezequiel Neiva tem destinado recursos para outras áreas importantes do município. “Agradeço ao deputado por ser um parceiro de Machadinho do Oeste. Ele tem contribuído com recursos não só para as associações, mas também para a saúde, educação e obras. Aqui na LJ-04, tivemos ponte, rebaixamento de morro e também essa entrega de calcário que ajudou bastante os produtores rurais da região no setor agrícola”, afirmou o produtor Rogério.
Produtor Rogério apresentou o resultado do trabalho de incentivo a agricultura familiar promovido pelo deputado Ezequiel Neiva (Foto: Alexandre Almeida | Secom ALE/RO)
“Estou tendo a alegria de visitar a propriedade do Rogério e ver de perto o resultado do nosso trabalho. No ano passado, conseguimos trazer mais de 40 bitrens de calcário para a região, e isso está refletido na qualidade do café que está sendo cultivado”, destacou Ezequiel Neiva.
A iniciativa é resultado de uma ação conjunta entre o mandato do deputado estadual Ezequiel Neiva, o Governo de Rondônia e a Prefeitura de Machadinho do Oeste. A execução envolve a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), a Emater, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) e a Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri). A logística de entrega do calcário até as propriedades é feita pelo Programa Pró-Leite, garantindo que o insumo chegue diretamente aos produtores. Além disso, o parlamentar conta com o apoio dos vereadores João Carlos (PP) e Reginaldo Batista (MDB), do secretário adjunto Municipal de Agricultura e ex-vereador Abrahãozinho e do colaborador Celso Coelho na região.
Trabalho em prol da agricultura tem sido constante durante o mandato do deputado estadual Ezequiel Neiva
Segundo o deputado Ezequiel Neiva, o trabalho em prol da agricultura familiar será constante no município. "Ainda neste ano teremos a entrega de carretinhas, e no ano que vem temos o compromisso de entregar um trator para reforçar ainda mais a produção local. Nosso objetivo é garantir melhores condições de trabalho para quem vive da terra", completou Ezequiel Neiva.
Em 2024, aproximadamente 3 mil toneladas de calcário foram distribuídas no município, com destaque para os distritos de Tabajara e Galo Velho, beneficiando diretamente as famílias de agricultores e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da produção rural em Rondônia.
