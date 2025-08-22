Abertas 30 vagas para o Curso de Inglês Intensivo (English for Beginners) no Campus Ji-Paraná

Publicada em 22/08/2025 às 16h23
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ji-Paraná, abriu seleção de alunos para o Curso FIC (Formação Continuada) de Inglês Intensivo (English for Beginners) Módulo I, com carga horária de 50 horas, na modalidade híbrida (presencial e a distância), no período de agosto a outubro de 2025.
Oferecido pelo Departamento de Extensão do IFRO, com coordenação do Centro de Idiomas do Campus Ji-Paraná, o curso tem inscrição e participação gratuitas aos candidatos devidamente inscritos, selecionados e matriculados. Podem participar alunos e servidores do IFRO, além da comunidade externa. Há 30 vagas em oferta e as inscrições podem ser realizadas até esta sexta-feira, dia 22 de agosto.
As aulas serão ministradas de forma presencial no campus, situado na Rua Rio Amazonas, nº 151, Bairro Jardim dos Migrantes, em Ji-Paraná. Os encontros presenciais do Curso Inglês Intensivo (English for Beginners) - Módulo I - ocorrerão duas vezes por semana, às terças-feiras e quintas-feiras, das 19h às 21h30, totalizando 40 horas presenciais. As aulas não presenciais serão destinadas a atividades de estudos dirigidos, podendo ser usado o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), totalizando 10 horas.
O pré-requisito de acesso para o curso é o Ensino Fundamental II completo (9º ano). Para efetivar a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponível no link https://forms.gle/a4g8b91VwW5HTziKA e anexar em arquivo PDF os documentos abaixo elencados: a) Formulário de Matrícula (Anexo I), devidamente preenchido e assinado; b) Cópia frente e verso de um dos seguintes documentos oficiais de identificação com foto: Carteira de Identidade (RG), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira Profissional ou Passaporte; c) Cópia frente e verso do Cadastro de Pessoa Física (CPF); d) Cópia do comprovante de residência atual com CEP, emitido, no máximo 3 (três) meses antes da matrícula (fatura de água, luz, telefone ou outro documento que comprove o endereço); e) Cópia da Certidão de nascimento ou casamento; f) Cópia do comprovante de escolaridade mínima de Ensino Fundamental II completo (9º ano); g) RG e CPF do responsável legal, caso a idade seja inferior a 18 anos.
Para ler o Edital nº 175/2025/JIPA-CGAB/IFRO de 14 de agosto de 2025 completo acesse este link.
