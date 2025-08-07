A pedido do deputado Thiago Flores DNIT confirma obra de rotatória na BR-174

Publicada em 07/08/2025 às 08h20
O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) confirmou que, a pedido do deputado federal Thiago Flores (Republicanos-RO), será elaborado o projeto e realizada a licitação para a construção de uma Rotatória Longa na BR-174, no trecho que dá acesso às Avenidas Jô Sato e Arquiteto Elias Arruda, em Vilhena (RO). O prazo estabelecido para as etapas iniciais é de 90 dias.
A obra atende a uma reivindicação antiga dos comerciantes locais, moradores da região e cerca de 1.400 estudantes do IFRO que circulam diariamente pela área, considerada de alto risco viário. A construção da rotatória visa oferecer mais segurança, organização no tráfego e evitar acidentes.
"Recebi o apelo da população e levei essa demanda ao DNIT. Segurança viária também é responsabilidade nossa. Essa obra é essencial para proteger vidas e facilitar o deslocamento de quem vive e trabalha nessa região", afirmou Thiago Flores.
O parlamentar, que tem se destacado por defender obras estruturantes em Rondônia, acompanha de perto os prazos e a tramitação do projeto junto ao DNIT.
