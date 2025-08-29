46ª Taça Alvorada de Futsal tem início em Ji-Paraná com goleadas na rodada de abertura

Publicada em 29/08/2025 às 11h32
A rodada de abertura aconteceu no Ginásio de Esportes Adão Lamota e foi marcada por muitos gols. Ao todo, as três partidas somaram 18 bolas na rede. No primeiro confronto da noite, o Real Estrela venceu o Audax por 4 a 1. Na sequência, o NeyMoicano superou o CTDE GD também por 4 a 1. Encerrando a noite, o Red Bull aplicou a maior goleada, derrotando o União F.C por 7 a 1.
A edição 2025 da Taça Alvorada conta com 24 equipes na categoria masculina e promete movimentar o cenário esportivo local durante os próximos 60 dias. Os jogos acontecem sempre às terças, quintas e sábados, sendo que as rodadas de sábado serão destinadas aos times vindos de outras cidades, facilitando o deslocamento das equipes.
Além de Ji-Paraná, a competição reúne equipes de Porto Velho, Vilhena, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici e Pimenta Bueno.
Na próxima rodada, marcada para terça-feira (2), às 19h45, o Esporte Galatas/BJ Sportes encara o Moreira F.C. Logo depois, o Bella Vista/Pimenta enfrenta o Real Jipa/Resenha. Fechando a noite, o Bella Vista/Pimenta volta à quadra contra o FK Futsal/Ouro Preto.
Todos os custos da competição, incluindo arbitragem e premiação, estão sendo custeados pela Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Semes. A iniciativa integra a determinação do prefeito Affonso Cândido de fortalecer o calendário esportivo do município, incentivando o bem-estar da população e a integração entre atletas de várias cidades do Estado.
A premiação total da categoria masculina será de R$ 11 mil, sendo R$ 8 mil destinados ao campeão e R$ 3 mil ao vice. Já a categoria feminina, ainda em fase de definição, conta com oito equipes inscritas e terá premiação de R$ 5 mil.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (69) 99300-0009, com Vilson, ou (69) 99228-6916, com o professor Lucena. O regulamento e detalhes das rodadas também estão disponíveis no site oficial da competição: copafacil.com/-kp3s6.
