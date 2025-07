FESTA FOLCLÓRICA

Rádio Farol promete emocionar público com o tema “Amazônia”, no 41º Arraial Flor do Maracujá

A Agremiação Folclórica Rádio Farol é uma das mais tradicionais do estado de Rondônia e acumula 14 títulos no Arraial Flor do Maracujá