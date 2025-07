Tempo

PREVISÃO DO TEMPO: Instabilidades ganham força e provocam chuva em grande parte da Região Norte neste domingo (27)

Acre, Amapá, noroeste do Pará e Amazonas terão pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia; tempo seco persiste em Rondônia e Tocantins, com alerta para baixa umidade