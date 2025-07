EDUCAÇÃO

Inscrições abertas para curso sobre Busca Ativa Escolar em Candeias do Jamari

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) realiza, no dia 24 de julho, em Candeias do Jamari, o curso de Orientação para Implementação do Método de Controle Busca Ativa Escolar